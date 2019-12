20 años forjando ciclistas

CICLISMO

Ciclistas novatos empiezan con el trabajo de pretemporada con miras al calendario de competencias de 2020, dentro de la dinámica del equipo T.R.C.I. (Taller de Reparaciones Ciclísticas Irving), que cuenta con 20 años de formación de ciclistas de base, principalmente, un lapso de tiempo que convierten esta escuela deportiva en una de las más antiguas de Chiriquí y del país.

Mientras jóvenes preinfantiles, infantiles, prejuveniles, juveniles y sub 23, nadaban en una piscina de la ciudad de La Concepción, en Bugaba, Irving Martínez, el líder del T.R.C.I., cuenta que esta fase de entrenamientos consiste en ejercitaciones físicas y atléticas, importantes en cualquiera disciplina deportiva.

“En noviembre y diciembre activamos la preparación física de natación para fortalecer las piernas, así como la ejercitación en estadios y en playas. El 6 de enero se inicia el trabajo ciclístico de rodar sobre las carreteras”, adelanta Martínez.

Ahora que ha concluido el año escolar, se puede trabajar de forma más regular ya que, para no interrumpir los estudios de los muchachos, se entrenaba por una hora diaria.

Martínez sostiene, apoyado en dos décadas de experiencia, que la buena disciplina es lo primordial para la formación del ciclista. “De nada sirve el trabajo que realizamos o lo que ellos hagan ya que no se alcanzarán los resultados óptimos”.

Acepta que los jóvenes buscan en el ciclismo desarrollarse como atletas y que, pese a que son de alta calidad, lo dejan para activarse en otras disciplinas deportivas como atletismo, fútbol, baloncesto, béisbol, etc.

Se alejan del ciclismo por diferentes situaciones, entre ellas, porque no se sienten a gusto, considera.

Esta situación se presenta, tal vez, porque otros deportes no son tan exigentes en los entrenamientos y también están quienes simplemente ya no les agrada el ciclismo, piensa el entrenador. Incluso, prosigue, varios son expulsados de la organización. “No son ‘botados’, ellos mismos lo hacen por sus actuaciones que van en contra de lo que nos hemos propuesto desde hace más de dos décadas”, subraya Martínez.

“Les digo que si no cumplen no les he de quitar la bicicleta, ellos son los que las dejan, porque no entrenan, no acatan las reglas, ellos son los que se botan, no lo hago yo”, recalca.

Disciplina es lo primordial para cumplir con el proceso, dentro y fuera de entrenamientos y competencias, además de los estudios escolares, que siempre será la prioridad, insiste Martínez.

“Deben cumplir con las obligaciones de los estudios, que es básico para el futuro de cada uno como individuos. El deporte puede ser efímero y no todos llegarán a vivir de él”, reflexiona.

Orgulloso, el forjador deportivo recuerda que grandes ciclistas chiricanos, en su momento, estuvieron bajo sus consejos y entrenamientos, citando a Antonio Toño Cuan, quien fuera campeón novato del giro de 2007 y campeón nacional de varias categorías.

Suma a Franklin El Águila Archibold, una de las promesas nacionales actuales, quien ha competido en Europa y recientemente logró ser campeón del giro a Chiriquí; Yelko Gómez, quien corrió profesionalmente en España; además de Jorge Castelblanco, Jhon Brasfield, Éibar Villarreal, entre muchos más.

Martínez comparte que la mayor parte de los muchachos son de bajos o pocos recursos económicos y no pueden asistir a un gimnasio a entrenar por sus altos costos económicos.

El aporte de empresas privadas es necesario para que más jóvenes puedan cumplir con lo que se proponen, porque este deporte requiere de inversión, partiendo por las bicicletas, piezas de repuestos y uniformes, entre otras necesidades.

“Me enorgullece mi trabajo y cuando veo que ya son profesionales de cualquiera actividad, o en el ciclismo, me siento muy bien por mi pequeño aporte”, se sincera Martínez, quien deja una última lección antes de retomar el trabajo: “El deporte es importante para que los jóvenes se alejen de las malas vibras, esas que generan las compañías negativas”.