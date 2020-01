Edgar Crespo, el tritón salta de la piscina

ENTREVISTA A EDGAR CRESPO

Edgar Crespo está sumando medallas rumbo a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, las dos últimas las consiguió en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, en México.

El tritón panameño esperaba mejores tiempos, pero está conforme con su actuación, nada parecida a la que tuvo en los Juegos de Mayagüez 2010, donde logró dos preseas de oro y una de plata.

La cosecha esta vez del mejor nadador panameño del momento fue de una medalla de plata y una bronce en los 50 (28.35) y 100 metros (1:02.45) pecho, respectivamente.

Crespo, con dos de las cuatro medallas de Panamá en Veracruz 2014 criticó que las piscinas olímpicas panameñas estén obsoletas y reveló que el 3 de diciembre estará compitiendo en el Campeonato Mundial de Piscina Corta.

En una entrevista, Crespo, de 25 años de edad, se refirió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, su futuro y sobre la realidad del deporte panameño.

¿Cómo calificas su actuación en los Juegos?

R/. Mi participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue buena a nivel de medallas. Gracias a Dios pude aportar dos medallas para Panamá: una de plata en los 50 m pecho y una medalla de bronce en los 100 m pecho. Ganar medallas en cualquier deporte en un certamen a este nivel no es fácil, el cual fue uno de mis objetivos principales. Implanté un nuevo récord en las preliminares de los 50 m pecho (28.11) y nadie pudo romperlo en las finales, es de mucha alegría para mí. Panamá se quedó con el récord centroamericano y del Caribe que es de alta importancia.

¿Está conforme con los tiempos que hizo en Veracruz?

R/. A nivel de marca personal, fue regular. Sinceramente esperaba mejores tiempos, ya que venía de fuertes prácticas y semanas previas al certamen estuve haciendo buenos tiempos que vaticinaban buenas marcas para la competencia. En un ambiente bastante hostil, donde las piscinas (tanto de competencia como de afloje) estaban a temperaturas más bajas de lo regular y un ambiente de muchas ráfagas de viento, lamentablemente no pude lograr uno de mis objetivos.

¿Cuál sería su resumen 2014?

R/. La temporada 2014 para mí aún no ha terminado. Ahora mismo estoy preparándome para el Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta (25 m). Pero hasta ahora, gracias a Dios, mi familia, entrenadores, seres queridos y empresas que han creído en mí, el 80% de todas las competencias que he tenido durante este año, he dejado a Panamá en una posición importante.

Panamá, después de Coparropa y usted no tiene grandes esperanzas en la natación. ¿Puede mencionar figuras del futuro?

R/. Estoy en desacuerdo. Pienso que Panamá tiene esperanzas en la natación. No podemos esperar que un atleta salga en unos meses o en un año. Al igual que en otros deportes como fútbol, béisbol o atletismo (deportes nada más por mencionar), el atleta necesita tiempo para desarrollarse y tomar experiencias. En la natación tenemos prospectos como: María Fernanda Far, Manuel González, Ireyra Tamayo, Ameh Wynter, Franco Reyes, Catherine Cooper, nada más nadadores jóvenes por mencionar. Igual hay nadadores en el interior del país que tienen mucho potencial. Nada más habría que darle el seguimiento y la inversión que se le debe dar a los deportes individuales, que son los que sacan la mayoría de medallas para el país.

En 2010 ganó dos de oro y una de plata y ahora un bronce y una plata. ¿Que pasó?

R/. En 2010 tuve una buena participación en Mayagüez. Durante los entrenamientos con la universidad donde me gradué (Texas Christian University - TCU), tuve más variedad de nado. Tanto en Mayagüez 2010 como en Veracruz 2014, estaba buscando medallas en el 50 y 100 metros (los cuales son mi especialidad) y como siempre hago, nado los 200 metros pecho a ver si puedo sacar otra medalla para Panamá. Eso fue lo que sucedió, gracias a Dios, en Mayagüez 2010 tuvo un fruto de dos medallas de oro en los 50 (28.49) y 100 metros pecho (1:02.07) con récords centroamericanos y del Caribe y la medalla de plata en los 200 m pecho (2:17.48) para Panamá. Ahora en 2014, se decidió que nada más me iba a enfocar en mis especialidades, 50 y 100 metros pecho. Durante toda la temporada (desde el primer evento, que fueron los Juegos Sudamericanos en Chile hasta ahora) nada más he nadado estas dos pruebas. Por eso, en mis declaraciones a EFE, comenté que se iban a hacer cambios a partir de 2015 para que mi nado pueda mejorar de aquí a Río 2016.

En Panamá las dos piscinas olímpicas sólo tienen el nombre , no así las condiciones. ¿Qué piensa de ello?

R/. Sinceramente, las piscinas olímpicas que tenemos en el país están obsoletas. Ya no cumplen con ciertos reglamentos que la Federación Internacional de Natación (Fina) requiere para hacer eventos de gran magnitud. Pienso que hasta que Pandeportes no tenga suficiente presupuesto y/o empresas privadas se conjunten con el gobierno y ofrezcan sacarle provecho al deporte como una vía de retribuir a la sociedad y/o conseguir una retribución de ingresos hacia ellos por medio de deportes no tradicionales (lo cual se hace en Europa, Estados Unidos y Brasil), créanme que se verá lo mismo que tenemos en estos instantes. El deporte abre muchas puertas en diferentes niveles de la sociedad tanto a corto y largo plazo, que lamentablemente se está perdiendo.

¿Cuál es su próximo compromiso internacional?

R/. Mi próximo compromiso va a ser el Mundial de Natación de Piscina Corta (25 m) en Doha, Catar, del 3 al 7 de Diciembre. Voy a estar nadando las preliminares de los 100 metros el 3 de diciembre y las preliminares de los 50 metros pecho el 6 de diciembre.

¿Cuando se retire piensa ser dirigente o instructor?

R/. En realidad me gustaría ejercer mi profesión en el campo de los negocios, la cual estudié y tengo mis títulos de mercadeo internacional con administración de empresas. Sin embargo, sí me gustaría poder ayudar al deporte panameño como dirigente.

¿Si se decide por dirigente, cuál sería tu propósito principal?

R/. En realidad tendría que hacer un estudio amplio para saber mis objetivos como dirigente. Pero uno de mis propósitos en el deporte sería tratar de abrirle las puertas a los atletas a que además del deporte, tengan la oportunidad de estudiar y formarse como profesionales (así como lo pude lograr) para que en un futuro puedan aportar, no sólo en lo deportivo, sino en lo profesional, a nuestro país.

¿Se enteró de los incidentes de la esgrima y qué opina de ello?

R/. En realidad no he sabido mucho sobre ese tema. Pero es lamentable que pasen incidentes dentro de la selección de Panamá en donde deberíamos estar apoyándonos unos a otros.