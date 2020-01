Juegos especiales

EVENTO LATINOAMERICANO

Ayer fue el lanzamiento oficial la campaña de los III Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Panamá (OEP), que tendrá como título “Encuentra tu inspiración”

La justa deportiva que reunirá a 21 países de la región se celebrará del 20 al 28 de abril próximo en nuestro país y la campaña tiene como objetivo mostrar al mundo el poder que tienen los atletas de OE de inspirar a toda una población a través de sus historias, sus logros, su superación, y vaya que lo consiguió de inmediato.

A Roberto Arango Chiari, director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), le tocó cerrar la conferencia de prensa del lanzamiento de la actividad, en la que narró las experiencias vividas hace dos años en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles, California, y cómo dicha justa le cambió la vida.

“Hace dos años tuve la oportunidad de ir a estos Juegos y desfilar con los atletas de OEP en el Memorial Coliseum y puedo decir que me sentí más orgulloso que nunca de ser panameño, pues el cariño, la disciplina, alegría y ganas de vivir, no tienen comparación alguna, y eso que he participado en muchos otros eventos deportivos de altísimo nivel, por eso me atrevo a decir que estos muchachos y muchachas son súper especiales”, argumentó Arango.

Arango resaltó el importante papel que lleva adelante OEP en Panamá y la calificó sin lugar a dudas como la mejor organización deportiva del país.

Otro que se robó literalmente el show fue el atleta líder de OEP, Olmedo Cornejo, quien es un ejemplo de pura superación, pues este año se está graduando de la licenciatura de relaciones públicas.

En un sentido discurso Cornejo dijo: “A mis compañeros atletas, quiero decirles que los estamos esperando. Así como ellos están ansiosos de viajar a nuestro país, nosotros estamos contando los días para reunirnos como una gran familia, unidos por nuestra amistad, alegría y el amor que le tenemos al deporte”, expresó.

Por su parte, Yolanda Eleta, presidenta de OEP, agradeció al Gobierno Nacional todo el apoyo que brindará a través de la fuerza de tarea conjunta que se activará para apoyar en todos los aspectos de la organización y el recorrido de la antorcha olímpica, que se realizará en todas las provincias del país y que debe hacer su entrada triunfal en la ceremonia inaugural que se efectuará el 21 de abril en el estadio Rommel Fernández.