Paraguay va por los puntos ante Ecuador

CONMEBOL

Paraguay tiene la obligación de superar a Ecuador mañana para mantener las opciones de pelear por un lugar en el Mundial 2018, ya que si no lo hace en la fecha doble de marzo no tendrá nada por lo que pelear, dijo el defensor y capitán de la selección Paulo Da Silva.

El equipo está séptimo en la tabla, fuera de la zona de clasificación, y necesita una victoria para seguir con la ilusión de un pasaje a Rusia. La próxima semana, la albirroja del técnico Francisco Arce visitará a Brasil en Sao Paulo.

“Creo que el combo es este, hasta septiembre sería alargar nuestra agonía si no conseguimos cuatro o seis puntos. Y no podemos darnos el lujo de en septiembre prácticamente jugar por nada (...) no nos ayudaría no conseguir como mínimo tres puntos”, dijo Da Silva a periodistas. Pero el veterano jugador que milita en el Toluca de México se mostró confiado en que la situación delicada que enfrenta la selección pueda ser revertida con una victoria ante la escuadra ecuatoriana, tercera en la tabla.

“Nos estamos preparando para jugar una final, no nos queda otra, de no conseguir los tres puntos quedaríamos rezagados. Es importante ganar”, dijo el jugador del Toluca.