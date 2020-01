Randall Delgado, un refuerzo de oro

TORNEO DE BÉISBOL INVERNAL DE REPúBLICA DOMINICANA

A pesar de no conocer la victoria, el lanzador panameño Randall Delgado completó una labor aceptable con los Tigres del Licey y terminó su actuación como uno de los mejores lanzadores refuerzos en el torneo de béisbol profesional de República Dominicana.

El derecho oriundo de Las Tablas, provincia de Los Santos, terminó con una efectividad de 3.55 en 33 episodios completos lanzados, que lo ubicó entre los mejores tiradores en cuanto a porcentajes de carreras limpias permitidas en la pelota invernal dominicana.

Pero el asunto no termina ahí.

El santeño, que se perfila como uno de los abridores de los Diamondback de Arizona en 2015, registró la mayor cantidad de ponches propinados esta temporada en el exigente circuito quisqueyano, al que llegó con la misión de preparar su escopeta para su arribo a los entrenamientos primaverales.

Líder en ponches

Delgado, que se mantuvo trabajando de relevo la mayor parte de la pasada campaña en las Mayores [solo cuatro aperturas], cerró su actuación con un total de 41 ponches en siete partidos que lanzó como lanzador abridor con los Tigres del Licey.

En siete salidas al montículo, todas como abridor, lanzó 33 episodios en los que permitió 13 carreras limpias, tres jonrones, ponchó a 41 rivales, aceptó 29 hits y otorgó 10 bases por bolas.

El santeño, de 25 años de edad, cerró fuerte la campaña en la pelota dominicana marcando cuatro salidas de calidad con las que redujo significativamente su promedio de carreras limpias permitidas.

De 6.75 que acumuló en sus primeras tres aperturas lo redujo a 3.55 al concluir su trabajo esta semana con los Tigres de Licey, de acuerdo con un reporte publicado en la página de esta organización de la pelota caribeña.

Intransitable

En sus últimas cuatro salidas al montículo- del 10 de noviembre hasta al 28 del mismo mes- en un alarde de control, concedió solo cuatro bases por bolas, solo aceptó cuatro carreras, ponchó a 26 contrarios, en 22 innings lanzados.

El 28 de noviembre, en su última aparición en la lomita, estuvo intransitable frente a los Leones del Escogido.

Lanzó seis sólidos episodios sin permitir carreras y apenas toleró tres imparables.

Sin embargo, Delgado no contó con el respaldo de los relevistas de su equipo, que no preservaron su trabajo en por lo menos tres apertura en las que no tuvo decisión.

En la temporada 2014 con Diamonbacks de Arizona, Delgado tuvo marca de 4-4, con efectividad de 4.87, en 47 partidos en los que vio acción.

DATITOS DE RANDALL

4

Son los años que lleva jugando en Grandes Ligas.

4-4

Fue la marca que acumuló este año con los Diamondback.

4.87

La efectividad que registró en 2014.