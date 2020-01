Schumacher no se arrepiente de su retorno

El alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, lamentaría terminar sin victoria su segunda etapa como piloto.

“En realidad sería un lástima, está claro”, admitió el piloto de Mercedes, de 43 años, en una entrevista que publicó ayer el dominical Bild am Sonntag.

El heptacampeón mundial, que el 1 de octubre de 2006 festejó su victoria número 91 y hasta ahora última, subrayó, sin embargo, que en ningún momento consideró que fuera equivocado su regreso.

“Hasta ahora no me he arrepentido ni un segundo de haber vuelto a correr. He vivido muchos momentos bonitos”, dijo Schumacher, que deja en el aire si prolongará su contrato con las “flechas de plata”. La decisión la tomará en octubre. En 2010 y 2011 Schumacher no subió ni una vez al podio.

En Valencia, este año, por fin fue tercero. El domingo, Schumacher disputa su carrera número 300.