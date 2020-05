Edwin Aguilar: ‘Vamos hacia atrás’

FÚTBOL NACIONAL

Su gol en Guatemala coronó un brillante regreso a la selección de Panamá, luego de casi cinco años de ausencia.

Fue victoria por 2 a 0 para Panamá en lo que iba a ser el último partido del argentino Américo Rubén Gallego como técnico del onceno nacional.

El segundo tanto fue obra del delantero del Tauro FC Edwin Aguilar, en los últimos momentos del amistoso ante los guatemaltecos, con una exquisita definición ante la salida del arquero rival.

Pero quién iba a pensar que solo una semana después de anotar en Ciudad de Guatemala, todo iba a terminar en el fútbol nacional debido a la llegada de una nueva enfermedad.

Aguilar pasó de anotarle a los guatemaltecos un miércoles 4 de marzo, a no jugar más una semana más tarde, con el aviso de suspensión de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ante la aparición del primer caso del nuevo coronavirus en Panamá.

Ahora, dos meses y medio después de aquella anotación, todo sigue en el aire para el fútbol panameño y para el experimentado goleador.

No hay respuesta sobre cuándo volverán a entrenar los equipos, ni cómo será la próxima liga, si es que llega a haber.

Todas estas interrogantes fueron analizadas por el delantero de 34 años de edad en una entrevista con este diario.

¿Contando los días para volver a saltar a la cancha?

Casi todos los días entreno, por lo menos cinco veces a la semana. No es fácil mantener esas ganas de seguir entrenando cuando no sabes cuándo vas a volver a jugar. Pero trato de mantener bien la condición física, y esperando con ansias que regrese el fútbol.

¿Cómo ha sido estar encerrado en casa?

Obviamente estar tanto tiempo sin poder hacer lo que más le gusta a uno es complicado. Gracias a Dios estamos bien de salud, también mi familia. No es fácil, mucho estrés, pero hay que saber cómo llevar esto del encierro y estar tranquilos.

¿Cómo ha sido con el Tauro FC, te siguen pagando?

El club ha estado consciente de que tienen una responsabilidad. Al principio iban a finiquitar los contratos, pero como capitán y jugador de mayor experiencia, les hice saber que eso iba a ser un problema para muchos. Luego ellos tomaron la decisión de que no iban a tener cómo pagarnos. Pero al final se buscaron ideas y hasta esta última quincena han estado pagándonos una parte.

¿Están pagando la mitad de los salarios?

Están más abajo. Están pagando entre el 25% y 30%. FIFA permite que los clubes remuneren a los jugadores de cualquier otra forma en esta pandemia. Ellos buscaron alternativas y bien o mal, al menos nos están apoyando y no nos han dejado tirados como a otros compañeros de otros equipos, donde ni siquiera se han reportado para ayudar a sus jugadores.

¿Qué piensas de esos casos como el Costa del Este y Atlético Chiriquí que reporta la asociación de futbolistas que no están pagando?

Muy mal. Dejarlos sin cobrar en las quincenas es muy difícil. Me he enterado de compañeros que llaman y ni les responden. Se presta para que cualquier jugador haga una tontería, sabiendo que la mayoría de los jugadores vienen de barrios y zonas rojas.

Hace poco leía a un dirigente que expresaba en redes sociales que esta crisis podría derivar en que muchos jugadores regresaran a manejar taxis. ¿Qué piensas de esas declaraciones?

No se explica cómo un dirigente puede salir a decir eso. El fútbol, de una manera o de otra va a seguir. No critico a los taxistas que se ganan su plata honradamente, pero no me parece que son las palabras que un futbolista, que se mata entrenando, que sueña, se merezca oír de los dirigentes de nuestro fútbol nacional.

Y viendo tus redes sociales. ¿En realidad sientes que fue en vano ir al Mundial?

Claro que sí. Pareciera que de nada sirvió todo lo que se logró y que consiguieron los jugadores que trascendieron y que ya no están en la selección. Pareciera que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. No tiene lógica.

Se habla mucho de hacer una liga nueva. ¿Estarías a favor?

Estaría a favor de la creación de una liga que fuera creciendo, que no quedara estancada. Votaría a favor de una liga donde no se escucharan temas de topes salariales, ni límites de edad. Una liga que de verdad impulsara el fútbol nacional. Pero no una liga que le estaría metiendo el pie a los futbolistas en Panamá.

Y de lo que has escuchado sobre esta supuesta nueva liga, ¿qué te molesta más?

Por lo que me he enterado, hay muchos jugadores, de cierta edad, que prácticamente los estarían retirando de los equipos si se establece eso del límite de edad. No me parece prudente eso de sacar jugadores que tanto le han dado al fútbol nacional. Me preocupa eso.

¿Qué piensas del pedido de ayuda al Gobierno que están haciendo algunos equipos con la creación del patronato del fútbol nacional?

Siento que es una de las alternativas que podría salvar al fútbol nacional. Se habla de que podrían bajar el número de equipos en la liga, de que va a haber un límite de futbolistas, topes salariales, y pese a que al final son especulaciones, si están sonando es por algo. Queda esperar a ver qué va a acontecer.

Pasando al tema de la selección nacional. ¿Qué te pareció la etapa de Américo Gallego como técnico?

A mí me tocó el final. No tuve tanto contacto con él, ni su cuerpo técnico. Pero en el corto tiempo que estuve fue agradable. Obviamente, vivimos en un mundo donde hablan los resultados y los resultados no fueron los mejores, pero me agradó mucho la forma de trabajar y cómo me hicieron sentir.

En cuanto al nuevo entrenador. ¿Apostarías por un técnico nacional o un extranjero?

Me reservo esa respuesta.

¿Apostarías por uno que conociera más el medio nacional?

Antes de que se nombrara al profesor Gallego, se especulaba mucho con que debería ser un técnico nacional. Y sabiendo que viene un proceso nuevo, que se están buscando jugadores del ámbito nacional, en conjunto con los de afuera, se necesita alguien que conozca el medio.

Por último, tu opinión del apoyo de la Fepafut con bonos económicos de 200 dólares para cada jugador de la LPF.

Positivo. Parecía que la federación se había alejado un poco, no habían dado ninguna declaración sobre la ayuda a los jugadores, pero ahora que lo hicieron es importante para nosotros el apoyo. Ayuda mucho para poder salir adelante y que podamos estar tranquilos. Estamos muy agradecidos con la federación.

¿Saldrías al extranjero o te mantienes en la LPF?

Si sale una opción para irme, estaría en mis planes.