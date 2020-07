Araúz sigue demostrando que puede quedarse

Grandes Ligas

El pelotero chiricano Jonathan Araúz, de 21 años, sigue demostrando que puede ser parte de los Medias Rojas de Boston, tras conectar un jonrón ganador en un juego interescuadras el sábado pasado en el Fenway Park.

Boston se prepara para comenzar la temporada de Grandes Ligas, pospuesta desde abril pasado y reducida a 60 partidos como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Me sorprendió. Él sigue muy bien la pelota, tiene un swing suave y agradable. Fue una buena manera de terminar este juego”, dijo el mánager Ron Roenicke, en una entrevista publicada en el sitio web de Boston en MLB.com

“Está muy tranquilo a su edad, no se asusta, tiene buenas manos; no juega como si tuviera 21 años. Eso me lleva a creer que este joven tiene la oportunidad de ser un buen jugador de Grandes Ligas”, agregó sobre el panameño.

Los Medias Rojas debutan el próximo viernes ante los Orioles.