‘Así nació mi fiebre por el skate’

entrevisya

Angello Morales es uno de los mejores patinadores de Panamá. Prueba de ello son los títulos obtenidos en el recién Campeonato Nacional y su ubicación en el ranking del skateboarding.

Tiene 22 años de edad y aspira a ser uno de los skaters que abra el camino de la participación panameña en unos Juegos Olímpicos.

El número uno del ranking mayor masculino en las modalidades street y bowl, en una entrevista con este diario, cuestiona a Pandeportes por no velar por los deportes recientemente incluidos en las olimpiadas, como en el caso del skate.

Empecemos por lo básico: ¿Cuántos años tienes, cómo se llaman tus entrenadores y cuál es tu club?

Actualmente tengo 22 años de edad. Entreno en Smartfit Panama y la persona que me ayuda con los entrenamientos explosivos y de agilidad se llama Juan Carlos Morales.

Un club en sí, no hay en Panamá por el momento. Existe una comisión integrada por varias personas que trabajan de la mano con la APP (Asociación Panameña de Patinaje), que viene siendo la autoridad máxima en este deporte. Ellos trabajan exclusivamente para crear proyectos como la Copa ‘skateboarding’, competencias internacionales y la búsqueda de entrenamientos.

¿Dónde estudias, en qué año estás y que quieres para tu futuro profesional?

Por el momento no estoy estudiando en una universidad. Estoy dedicado al deporte.

Junto a mi compañero Fernando Bonilla creamos la escuela de skate ‘Panamá Skate School’, que ya lleva un año en pie [y es] para chicos y chicas que deseen aprender a patinar. Este 2020 quiero ingresar a la universidad para estudiar una licenciatura en Mercadeo y Publicidad con énfasis en ventas. Desde niño siempre traté con marcas y diferentes patrocinios. Trabajando con ellos me dieron una idea de cómo poder ejercer en ese ámbito en un futuro.

Vienes de participar en el Campeonato Nacional y de ganar dos categorías. ¿Qué significan estos logros?

Agradecido con mis patrocinadores (Nike Sb, Stance Socks, Resiakk, Panama Skate School) y con el apoyo de Redbull y Spa Deportivo. Estuve entrenando con dos meses de anticipación, patinando en el ‘SkatePark’ de la cinta costera 3, asistiendo al gimnasio, comiendo de manera sana y acudiendo a terapias que me ayudaron a mejorar mi rendimiento. Llevo ya 12 años de patinaje y lograr esto fue un paso grandísimo hacia mis metas.

¿Cuál es tu próximo reto?

Tengo muchos retos que cumplir, como representar a Panamá en unos Juegos Panamericanos y en unos Juegos Olímpicos. Anhelo mucho hacer crecer ‘Panamá Skate School’, para que otros atletas puedan representar a Panamá.

El ‘skateboarding’ pareciera que es uno de los deportes menos populares de Panamá. ¿Por qué te decidiste a practicarlo?

Lastimosamente se dice “pareciera” solo por no ser el deporte que todos están acostumbrados a ver. Tampoco puede decirse que ha sido apoyado ciento por ciento. Por otro lado, este deporte viene siendo popular y practicado en Panamá desde los años de 1980. De niño empecé practicando béisbol. Duré casi tres años en este deporte. Un día, un amigo me prestó su tabla y desde allí empezó la fiebre por el ‘skateboarding’.

¿Qué se necesita para destacar en este deporte olímpico?

Mucho entrenamiento físico; practicar constantemente; tratarse las lesiones; ponerse metas para aprender trucos nuevos todos los días que salgas a patinar; y lo más importante: perseverar.

Te sientes apoyado por las instituciones que velan por mejorar el rendimiento de los atletas, como es el caso de Pandeportes.

Lastimosamente no. Pandeportes brinda apoyo a los más populares y deja de velar por los deportes recientemente incluidos en las Olimpiadas, como el skate.

Podrías darnos, como atleta, consejos que necesitaría el ‘skateboarding’ panameño para mejorar.

Podría mejorar con más apoyo del gobierno. Hay muchos deportistas de esta modalidad, jóvenes e incluso adultos, muy buenos y que hacen cosas increíbles. Sería excelente tener más ‘skateparks’ —solo hay uno ubicado en la Cinta Costera 3—, y los que vamos allá nos damos cuenta de la cantidad de gente amante de este deporte.

Es posible que nuestras autoridades se enfoquen en fútbol, béisbol o bóxeo y que pierden el norte con otras disciplinas...

Totalmente. Son los deportes aquí más demandados, por lo tanto se enfocan más en ellos dejando de lado a muchos, como el skate, que también pueden dejar a Panamá en los más alto de los pdios internacionales.

¿Qué consejos les darías a aquellos que quieren entrar en el ‘skateboarding’?

Mucha dedicación, compromiso y disciplina. Para aquellos que estén empezando en el mundo del skate, ‘Panamá Skate School’ está a la orden.

Cuando comenzó en este deporte qué fue lo más difícil.

Cuando empece a patinar lo más difícil fue no tener zapatillas. Recuerdo que las que usaba cuando era niño tenían huecos en la suela y me lastimaba al recibir el impacto al caer de los trucos, pero no se me quitaban las ganas de seguir patinando.

¿Cuál es su pirueta o salto preferido?

Mi maniobra favorita es el “360 flip”. En este truco, la tabla o patineta hace una vuelta de 360 grados bajo los pies de uno. Otro de mis favoritos es darle a los pasamanos y escaleras de la calle.

¿Es caro este deporte?

En sí el deporte no es caro. Lo caro es lo que se utiliza para practicarlo: las zapatillas, que son las que más se gastan, y las tablas, que se parten después de cierto tiempo. Pero en el skate suele haber mucho compañerismo. Acostumbramos a ayudarnos entre nosotros.

¿Te ves en unos Juegos Olímpicos?

Totalmente. Anhelo que llegue ese día en el que pueda representar a mi país y a mi deporte teniendo el apoyo necesario.