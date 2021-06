Atheyna Bylon quiere ser más ágil y veloz en las Olimpiadas

BOXEO OLÍMPICO

Atheyna Bylon sabe bien lo que quiere. Una medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio coronaría una gran carrera y para eso está trabajando a diario.

Bylon, de 32 años de edad, realizó ayer una exhibición para la prensa deportiva y mostró cómo anda de condiciones físicas en estos momentos, a poco más de un mes de que inicie la cita olímpica en territorio japonés.

“Me siento en buenas condiciones. Estamos cerrando fuerte aquí en Panamá para luego viajar a Italia a cerrar la preparación, buscar fogueos, sparring y de allí ir a Tokio”, señaló Bylon.

“El sueño de todo atleta es ir a unos Juegos Olímpicos. Estos serán los segundos míos y ahora espero, Dios primero, traer una medalla de oro”, agregó la peleadora, quien ya estuvo presente hace cinco años en la cita de Río de Janeiro 2016.

Perfecciona la técnica

Actualmente, Bylon trabaja bajo la supervisión de los entrenadores Gustavo Caicedo y el cubano Jesús Martínez, quienes le han ayudado a corregir y perfeccionar varios aspectos en su estilo de combate.

“Hemos trabajado la agilidad y he perfeccionado un poco más la técnica. Con el entrenador Martínez he trabajado mis ganchos. Soy más de tirar rectos, pero he tratado de usar más los upper, que es lo que necesitamos, y en desplazamiento arriba del ring”, detalló.

También dijo que se han enfocado mucho en la agilidad, sobre todo de piernas, para tener mayor velocidad a la hora de subir al ring

“Me estoy preparando para tener más agilidad que las otras. Estoy trabajando mucho la rapidez de piernas”, indicó la peleadora.

Generalmente, Bylon combatía en los 69 kilos, pero en Tokio tendrá que combatir en los 75 kilos, algo que según ella no le afectará.

“Cuando suba al ring estaré baja de peso, pero eso no es excusa, ya que eso me permitirá estar más rápida que las rivales”, argumentó.

Más madura

Otro de los aspectos que Bylon siente que estará a su favor en estas olimpiadas es que será una atleta mucho más madura que en Río.

“En las olimpiadas pasadas era novata. Apenas tenía cuatro años en esto del boxeo. Han pasado cinco años desde entonces, con buenos resultados y buena preparación. Otra mentalidad y si en Río dio lo mejor en esta no será la excepción”, dijo.

Se va a Europa

Desde que se conoció que Bylon había logrado su clasificación a los Juegos de Tokio, el plan de preparación de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá se puso en marcha con el apoyo del Comité Olímpico de Panamá y de la Policía Nacional, entidad en la que labora la gladiadora.

Bajo el respaldo del comisionado Julio César Aizpurúa, jefe de la SubDirección de Prevención a través de la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, y el capitán Alex Castrejo, encargado de la Sección de Deportes de la Policía, Bylon ha podido contar con todas las facilidades para entrenar.

“Atheyna inició su ciclo de preparación de 15 días dentro de la Policía Nacional, el cual estará terminando el martes, antes de viajar el miércoles a Italia para continuar allá su proceso con miras a Tokio”, indicó Castrejo.

“Debido a que en Panamá ella no tiene sparring, a través de la Federación de Boxeo se hicieron las coordinaciones adecuadas para que vaya a Italia”, destacó Castrejo.

El trabajo que se ha hecho con Bylon ha permitido que ella gane más masa muscular y que logre las mejores condiciones físicas de cara a la cita olímpica.

“Tenemos gran esperanza en Atheyna, pues ella representa para nosotros, como institución, una atleta de alto rendimiento. por lo que creemos que nos va a representar dignamente en los Juegos Olímpicos”, agregó.