Carbonell, una meta trazada

Polideportivo

Se han cumplido tres meses desde que el Instituto Panameño de Deportes ordenó la suspensión de todas las actividades deportivas en sus instalaciones. La medida se dio para tratar de mitigar la rápida propagación del nuevo coronavirus, que ya suma más de 400 muertes en Panamá.

Por su parte, los atletas se las han tenido que ingeniar para mantenerse en forma en casa y, de paso, sus organizaciones deportivas han tenido que elaborar protocolos de salud y seguridad para evitar el contagio y el pronto retorno seguro.

Pandeportes suspendió actividades el pasado 11 de marzo y desde entonces se ha mantenido vigilante a las recomendaciones del Ministerio de Salud, que permitió la apertura del bloque 2, el pasado 1 de junio, que daba algunas libertades a actividades deportivas para que pudieran intentar volver a la 'nueva normalidad'.

El golf fue uno de los deportes favorecidos. Mascarillas, gel alcoholado y distanciamiento forman parte de la nueva rutina de este deporte tras la elaboración de su protocolo.

Raúl Carbonell, joven promesa del golf panameño, ha sido uno de los golfistas que ha podido aprovechar el desconfinamiento para ir a la cancha a practicar y afinar su juego. Él viene de una temporada excelente en el golf universitario de Estados Unidos.

El representante panameño en varios torneos a nivel internacional estudia negocios en Clayton State University en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

“Me siento cómodo con mi juego después de meses de paro obligatorio”, destacó Carbonell, quien agregó que la primera semana del desconfinamiento pudo practicar y jugar.

Respecto al uso de la mascarilla en la práctica de su deporte, dijo que dificulta la respiración para hacer ejercicios; sin embargo, la considera necesaria “si vas a un lugar donde se encuentre una mayor cantidad de personas”.

“En mi caso, sigo las direcciones del Club de Golf que incluyen el uso de las mascarillas en las áreas comunes, ya que en la cancha no es requerida por el distanciamiento”, señaló.

Carbonell logró el puesto 91 de todos los jugadores de la ‘National Collegiate Athletic Association’ (NCAA) Div. 2 en Estados Unidos. “Ver mi nombre en la lista de los mejores 150 jugadores de la NCAA Div. 2 es muy importante para mi, ya que dice que he podido ayudar a mi equipo para que el nombre de la Universidad este en lo alto”, comentó.

Al mismo tiempo, destacó que se siente orgulloso de su equipo, que se ubicó en la posición 29 de todas las universidades NCAA Div. 2. “Saber que somos uno de los mejores equipos de la Nación me enorgullece más que mis méritos individuales”, añadió.

Además, Carbonell viene de determinar séptimo en scoring average de toda su conferencia con un promedio de 72.1. “Práctica, mucha práctica y, sobre todo, la experiencia que he tomado durante los últimos tres años que he jugado golf universitario. Cada vez más me siento cómodo jugando en los torneos representando a la universidad”.

“Quiero darle gracias a mi coach Hank Kim; mi profesor Mike Norman y a mi familia por apoyarme en diferentes aspectos que me han ayudado a mejorar”, detalló.

También fue premiado en el ‘Mens Golf Team of Academic Distinction’ de su conferencia. Este logro lo alcanzó por sus estudios y su participación en el deporte.

Carbonell regresó a Panamá el pasado 13 de marzo tras ser notificado por su coach que se cancelaron los torneos.

Durante la cuarentena, Carbonell practicaba el juego corto en su casa y, además, hacía ejercicios para no perder la forma.

“Ahora mismo estoy concentrado en ajustar mi juego a cómo estaba antes de la pandemia, para luego, si no hay problemas, empezar la nueva temporada de golf con mi equipo”, reveló sobre su futuro inmediato.

Actualmente, Carbonell asiste al Club de Golf de Panamá para entrenar los días que su horario de cuarentena le permite.