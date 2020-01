Adalberto Carrasquilla: ‘No me puedo conformar’

fútbol ibérico

Su firma está considerada como lo más cara en la historia de la segunda división B del fútbol español.

El FC Cartagena solo necesitó mirar ocho partidos del panameño Adalberto Carrasquilla para blindarlo con un contrato hasta 2025 y una nueva cláusula de rescisión que aumentaría hasta los $11 millones en caso de que el equipo ascienda a la primera división.

El equipo no dudó ni un segundo en pagar $330 mil y comprarle los derechos deportivos al Tauro FC. Es tanta la ilusión que ha despertado el panameño en la ciudad ubicada al sureste de España, que ya los más pequeños empiezan a lucir la camiseta del equipo con el nombre de Carrasquilla a sus espaldas.

“Eso no tiene precio”, destaca el mediocampista en una larga charla con este diario en la que agradeció su regreso a las canchas el pasado sábado luego de una complicada lesión muscular que lo dejó afuera casi dos meses.

Carrasquilla, de 21 años de edad, tiene como primera meta, ascender al FC Cartagena de la tercera categoría y llevarlo a la segunda división.

En estos momentos, después de 19 fechas, el cuadro de la región de Murcia marcha como líder del grupo 4, con 41 puntos producto de 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Temas como su rutina diaria en la ciudad, la importancia de poder entrenar en canchas de césped natural y sus deseos para este año, son todos contados en este mano a mano con la joya taurina.

Cómo te sientes, ya que por fin pudiste volver a jugar después de la lesión.

Me siento muy contento, eso era lo que quería: primero volver y hacerlo después de que no sintiera nada raro, que me creara dudas, porque era una lesión muy delicada.

Estuviste de baja desde el 11 de noviembre. ¿ Exactamente qué te pasó?

Tuve una rotura muscular del isquiotibial, que fue casi de dos centímetros por dos centímetros. Estamos hablando de una rotura bien amplia y que requería de mucho cuidado y de mucha precaución a la hora de trabajar. Pero gracias al buen cuidado pudimos venir de menos a más. Se tardó un poco para evitar riesgos y pudiera volver sin problemas, y no recaer.

¿Cómo cayó en la plantilla la salida sorpresiva del anterior técnico, el uruguayo Gustavo Munúa?

Fue un cambio radical, nadie lo esperaba. Munúa conocía muy bien a la plantilla, confiaba mucho en los jugadores que ya tenía desde el torneo pasado. A nosotros nos sorprendió su salida, nos sentimos algo incómodos, pero las vacaciones nos cayeron bien para olvidarnos un poco y ahora toca adaptarnos al cambio. Eso es parte del fútbol.

Y en tu caso, cómo es ese cambio ahora bajo un contrato multianual y no a préstamo.

No es la misma sensación en comparación a cuando llegué. Pero siempre vine con la mentalidad de querer ir por más y mostrarme en cada partido y darlo todo. Y esa mentalidad todavía la tengo, porque he vuelto fuerte en todos los sentidos. Y también estoy claro de que no me puedo conformar, espero ascender con el Cartagena y seguir yendo por más.

¿Te sorprendió lo rápido que cambió todo con el nuevo contrato?

Sí, todo fue muy rápido. Sobre todo porque me perdí las primeras fechas por el tema de los papeles. Pero no tardé mucho en sentirme a gusto con el equipo, y como a los dos meses ya sabía de que se estaba hablando y fue todo una sorpresa.

¿Cómo ha sido esa relación con la afición y la ciudad?

Esta es una ciudad muy futbolera que apoya mucho a su equipo. Muchos me preguntan: ¿dónde queda Panamá? Acá se sorprenden mucho cuando me ven caminando por las calles, como si nada, se emocionan mucho y eso me motiva.

Acá llamó mucho la atención una fotografía de unos niños con la camiseta del Cartagena, con tu apellido en la espalda.

Esos niños viven en mi edificio y apoyan mucho al equipo, con sus padres. Cuando vi esa foto me emocioné mucho. Dije: ¡chuzo, que lindo eso!, porque cuando veo a mi hijo con mi camiseta, me ilusiona mucho. Y me llamó mucho la atención que esos niños se atrevieran a comprar la camiseta con mi nombre. Ayer por la tarde los vi y baje para saludarlos, me tomé una foto con ellos y les dije que estaba muy contento y pude compartir un rato con ellos porque lo que hicieron para mí no tiene precio.

Cuéntanos un poco de cómo es un día tuyo en el Cartagena.

Me planifico mucho dependiendo si juego el sábado o el domingo. Por lo menos los martes y miércoles, que son días de entrenamiento fuerte, trato de descansar y salir poco, pues necesito recuperarme para llegar bien al fin de semana. En los días libres voy mucho al mall para distraer la mente y no quedarme solo viendo la televisión. También me gusta salir a conocer la ciudad, hay muchos lugares bonitos por acá.

No debe ser nada fácil estar sin tu familia.

Todavía no he podido traerme a mi familia, estamos en eso. Claro que quisiera traerlos para que puedan estar conmigo, mi esposa y mis hijos.

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo dos hijos, uno de cuatro años y otro recién nacido de un mes.

¿Qué tan diferentes son los entrenamientos en comparación con tu tiempo en el Tauro FC?

Todo es distinto. Acá entrenamos en grama natural y eso ayuda mucho, no hay tanto desgaste. De repente uno, no ve la importancia de entrenar en césped natural, pero eso te ayuda mucho en todos los sentidos, principalmente en lo físico y a ganar fuerza. En el Tauro FC, cuando uno va subiendo, hay nervios y eso tiene su desgaste, pero no es como acá.

Marchan líderes en la segunda B: ¿ilusionados con el ascenso?

La ciudad está ilusionada, pero hay muchos que todavía no creen porque ya han pasado por situaciones iguales. Esperemos poder darles esa alegría a la ciudad y al club que se lo merecen.

¿Todavía recuerdan en el Cartagena al panameño Alberto Quintero?

Sí, mucho. Cuando llegue, hablaban mucho de Quintero porque fue un jugador habilidoso que dejó muchas buenas sensaciones acá.

Te vemos jugando una posición más adelantada en el Cartagena.

Sí, estoy jugando en la posición donde me siento más cómodo. Una posición en la que jugué en los últimos torneos con el Tauro. Estoy jugando de volante ocho, de volante mixto, que aporta más en las llegadas al área contraria y que también ayuda a defender. Siento que esa es mi posición. Ahora muchos equipos juegan con la formación 4–3–3, por eso me enfoque en mejorar algunas cosas para sentirme bien en esa posición.

¿Qué tan cerca estás de marcar tu primer gol?

Tengo en la mente buscar ese gol. He tenido una o dos ocasiones por partido, pero se me ha hecho difícil hacer que entre el balón. En esa posición tengo muchas opciones de marcar desde afuera y solo espero que se me dé pronto.

Con la selección de Panamá, lamentablemente tuviste una lesión cuando venía el partido ante México...

Me dolió mucho no poder ir a Panamá y jugar ante México. Sabía que iba ser un partido difícil. Me dolió no poder aportarle a la selección.

Estás listo para asumir un rol más importante con la selección en este 2020.

Esperemos que 2020 sea mejor que el año pasado, ya que no cerramos de buena manera. Esperemos poder armar un buen grupo para buscar esos triunfos que nos acerquen a un mejor puesto en el ranking y así luchar por volver a ir a un Mundial.

¿Cómo ha sido jugar en la selección con el técnico Américo ‘Tolo’ Gallego?

Todavía soy joven en la selección, solo trato de acatar ordenes, escucho a los capitanes y a los más antiguos en la selección. Siempre trato de ir con la mejor disposición de aportar, sea donde sea, y solo espero a que el técnico, el Tolo, tome sus decisiones y palante.

Por último: ¿cuál fue tu deseo para los Reyes Magos en este 2020?

A los reyes y a Dios solo les pido que me cuiden a mi familia y que me den mucha sabiduría y esperemos que esté 2020 sea de mucho sacrificio y éxitos.