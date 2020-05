Cención entrena y no olvida a su gente

Karate

Héctor Cención perdió la libertad de entrenar, pero no su pasión por su deporte ni por la de ayudar a su prójimo.

Uno de los mejores karatecas panameños en la modalidad kata se las ha tenido que ingeniar para mantenerse en forma durante este tiempo de pandemia, en el que ha visto a algunos de sus vecinos en San Isidro, San Miguelito, atrapando cangrejos de una quebrada cercana para llevar algo a la mesa. Panamá, en general, se ha visto afectado en su desarrollo debido a la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que surgió en diciembre de 2019 en China y se ha ido esparciendo por todo el mundo.

Desde el pasado 11 de marzo, el Instituto Panameño de Deportes suspendió toda actividad en sus coliseos en todo el país. Hasta ahora el Gobierno solo ha enunciado una “hoja de ruta” en la que señala que las “áreas deportivas” se abrirían en un 25% de su capacidad en el segundo de seis bloques. En tanto, las ligas deportivas estarían el quinto bloque. No hay fechas.

Competencia de kata a nivel mundial El karateca reveló que participa en una competencia mundial, de manera virtual. Esto lo ayuda a mantener su forma física y lo motiva para futuros torneos.

Por ello, Cención ha tenido que convertir su casa en un centro de entretenimiento, al que llegan sus instrucciones, vía zoom, una de las herramientas tecnológicas a la que echó mano para no perder la forma y seguir de cerca a su entrenador.

El abanderado de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 dijo que entrena todos los días y que está participando en una competencia virtual a nivel mundial.

El karateca ve con buenos ojos las competencias virtuales, pero no como el futuro para el deporte. “Lo veo difícil. Sirve para mantenerse en forma y, sobretodo, para aquellos atletas que no pueden salir de casa y no tienen dinero para viajar”, comentó Cención, quien agregó que no lo ve viable para aquellos atletas de alto rendimiento que buscan clasificar a unos Juegos Olímpicos.

“Es una alternativa momentánea para mantenerse comprometido”, señaló Cención, al explicar el proceso para participar en las competencias virtuales .

“Me toca montar el tatami en la sala de mi casa, luego presento mi rutina y después la envío el video a la Federación Internacional de Karate, ellos la evalúan y la comparan con otro atleta. Si gano paso a la siguiente ronda y el campeón del torneo obtiene puntos en el ranking mundial”, añadió.

“Muchos atletas han dejado de entrenar. Mi objetivo es que cuando regresemos a la actividad, yo esté en mi mejor forma”, afirmó.

“Sigo entrenando todos los días, hago carreras y ejercicios físicos; al siguiente, paso a la etapa de la práctica de la kata”, detalló Cención, ganador de una presea de bronce su especialidad individual de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Además, comentó que su vida cambió por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

“Mi vida cambió con el nuevo coronavirus, ya no salgo de casa y debo estar pendiente para no contagiarme. Me mantengo positivo”, señaló el también ganador de una medalla de plata en los Juegos Suramericanos realizados en Cochabamba, Bolivia, en 2018.

Proyecto comunitario

Cención está desarrollando un proyecto comunitario que necesita del apoyo de todos. “He visto a muchas personas en San Isidro afectadas por la falta de trabajo debido a la pandemia; no tienen comida en sus casas. Algunos han tenido que sacar cangrejos de la quebrada para poder comer”, narró.

“Quiero apoyar a mi comunidad dándoles bolsas de comida y, para ello, cualquier persona que quiera aportar lo puede hacer al teléfono 6281-8238”, reveló.

“Yo también vengo de abajo y sé lo que es no tener un plato de comida en la mesa. Por eso quiero apoyar a mi comunidad dándoles bolsas de comida. Estaré publicando y enviando fotos de lo que he comprado, y fotos dando las comidas en los hogares”, destacó.