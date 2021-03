Chad Valdés Jr.: ‘El tenis es mi vida’

Entrevista

Hace unos días regresó de Estados Unidos con un título y un subcampeonato en sus manos. Estos galardones son un premio a su esfuerzo y dedicación al deporte que él considera su vida: el tenis.

Chad Valdés Jr., hijo de la leyenda del tenis nacional del mismo nombre, tiene 14 años de edad y ya se convirtió en una de las promesas destacadas de este deporte.

Chad, estudiante del Colegio Panamá y campeón nacional de su categoría, regresará a Estados Unidos en las próximas semanas para afinar su juego y forjar su futuro. Aspira llegar a codearse con los mejores tenistas del mundo.

Vienes de una gira en Estados Unidos, ¿cuáles fueron los resultados?

¡Super bien! Jugué un increíble nivel de tenis. Fueron tres semanas de entrenamientos y torneos y mis mejores resultados fueron un segundo lugar, al llegar a la final de un United States Tennis Association (USTA) U18 (hasta 18 años), la que perdí apretadamente por 6-4, 6-7, 10-6. Mi otro buen resultado fue quedar campeón de un torneo USTA U16 (hasta 16 años).

¿Qué propósito tienen estas giras en los circuitos estadounidenses en tu carrera?

El propósito de estas giras es acumular partidos y subir mi nivel de tenis; acostumbrarme a las diferentes situaciones de un partido para cada vez estar más cómodo cuando juegue. Más que todo es para mejorar, seguir subiendo mi ranking USTA y, además, prepararme para las giras ITF que siguen.

¿Qué viene ahora, cuáles son tus metas durante el año 2021?

Jugar más torneos internacionales todo el año, intentar ganarlos, empezar a jugar eventos del ITF y seguir compitiendo en el USTA. Seguir trabajando y subiendo mi ranking para mejorar mi tenis.

Todas estas competencias requieren de presupuesto. ¿Pandeportes, tu federación o el COP te apoyan?

Más que todo, me han apoyado patrocinadores como Geneva Asset and Wealth Management y Pandeportes. Mis padres me apoyan mucho con todos mis viajes.

¿Qué haces para mantenerte en forma?

Todos los días entreno de dos a cuatro horas. Ahora empecé a hacer mucho físico, ya que estaré jugando en la categoría de 18 años, en la que todos los jugadores son más grandes que yo. El calor que hace en Panamá también me ayuda con toda la parte de condiciones.

¿Te sientes presionado por ser hijo de una leyenda del tenis nacional?

La verdad, lo que me siento es afortunado al tener a una leyenda del tenis como mi papá. [Él] me ayuda, tanto como coach, como para entrenar, pelotear y jugar partidos de fogueo. Yo le puedo decir a cualquier hora que quiero entrenar y él me dice vamos... y jugamos. Puedo jugar todos los días al máximo nivel y, además, me enseña cosas sobre el tenis que él vivió siendo jugador y eso me ayuda mucho. Me gusta que mi papá sea mi coach.

Tienes 14 años, toda una carrera por delante, ¿hasta dónde quisieras llegar?

Quiero llegar lo más lejos y eso significa hasta el top. Quiero lograr mucho más que mi papá en sus tiempos. Para empezar, primero que todo es llegar a ser profesional en el circuito, mejorar mi ranking y después trabajar duro para ganar títulos importantes en el Pro Tour. Para conseguir cosas grandes, hay que pensar en grande y trabajar duro, y lo hago todos los días, porque el tenis es mi vida.

Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad para el desarrollo de tu carrera?

En general, la pandemia [del nuevo coronavirus] me afectó mucho, ya que paré de jugar por tres meses y de competir por casi nueve meses. Eso afecta, porque solo competiendo afuera es que se sube el nivel realmente. Desde diciembre, empecé a salir nuevamente a competir y no he parado. Todos los jugadores con buen ranking mundial juegan torneos internacionales sin parar todo el año y eso era algo que yo no hacía antes, ya que no es lo común en Panamá, pero gracias a mi papá y patrocinadores ahora sí tengo las mismas oportunidades que cualquier jugador internacional.

¿Qué viene para Chad Valdés Jr.?

Ahora, lo que sigue son tres semanas de entrenamiento en Panamá para salir a una nueva gira de torneos en Estados Unidos en abril y una gira ITF para el ranking mundial. Estaré jugando torneos internacionales todos los meses durante 2021.