Chiricano Fuentes le ha sacado provecho al ‘spring training’

GRANDES LIGAS

Hasta ahora todo ha sido ganancia en el ‘Spring Training’ 2021 para el lanzador panameño Steven Fuentes, quien forma parte de la organización de los Nacionales de Washington.

El derecho de 23 años ha visto acción ya en tres partidos de la pretemporada de Grandes Ligas como relevista y sus actuaciones han dejado buenas sensaciones.

Fuentes acumula 3.0 episodios en los que solo le han dado 1 hit, le han anotado 1 carrera (sucia), no ha boleado y ha ponchado a 4. Su marca es de 1-0.

En conversación con La Prensa, Fuentes dijo estar “contento y entusiasmado de seguir mejorando”.

“Estar rodeado de gente que tiene seis, siete u ocho años en Grandes Ligas te ayuda a madurar, a hacer cosas que uno antes no hacía y a conocerte a ti mismo”, explicó Fuentes, quien forma parte del Roster de 40 de los Nacionales.

“Este entrenamiento hasta ahora ha sido satisfactorio para mí. He mejorado mi físico. Esa fue una de las prioridades que tuve en la temporada muerta y he visto el fruto. Ahora solo me queda mantenerme y echar pa’lante, pues mi misión es pitchear lo más rápido posible en el equipo grande”, agregó el chiricano.

Espino también destaca

Con los Nacionales también está viendo acción en calidad de invitado fuera del Roster de 40 el veterano Paolo Espino.

Tras tres salidas como relevo, acumula 3.2 episodios de 1 hit, cero carreras, 1 base por bolas y tres ponches. No tiene triunfos, ni derrotas.