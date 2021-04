Coclesano González se lleva el premio de Lanzador del Año

Béisbol nacional

El derecho coclesano Omar González, de 16 años, fue elegido como el Lanzador del Año por los periodistas que le dan cobertura al LII Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol 2021.

González, oriundo de Natá de los Caballeros y quien ya tiene un acuerdo de palabra para firmar en enero de 2022 con los Yankees de Nueva York, recibió 7 de los 32 votos emitidos.

Su compañero de equipo Alex Vargas, Alexis Bernal (Herrera), y Luis Aguilar (Chiriquí), recibieron seis votos cada uno. Mientras que César Reyes (Herrera), Francisco Sánchez (Colón), Hiram Stanziola (Chiriquí) y Samuel Pérez (Los Santos) recibieron un voto cada uno.

“Primero que nada debo agradecerle a Dios por este premio, que no es más que un premio a todo el esfuerzo que se hizo durante la preparación”, dijo González en entrevista con La Prensa.

“La clave de mi éxito en los partidos que he lanzado es que me he mantenido atacando la zona de strike temprano y que mis lanzamientos han sido efectivos”, agregó el espigado tirador.

Durante la ronda regular, González trabajó como abridor en 4 juegos, terminó con marca de 2-0 y 20 ponches, y acumuló una efectividad de 0.39, ya que solo le anotaron 1 carrera limpia en 20.1 episodios.

Ahora, González quiere ayudar a Coclé a regresar a la gran final y para ello deben vencer a Panamá Oeste en la llave de semifinal, que comenzó ayer.

“Será una serie pareja, pero nos hemos preparado para seguir avanzando”, dijo.