Colón tiene para dar la batalla

BÉISBOL NACIONAL

Aunque la falta de un estadio adecuado para entrenar ha sido su principal obstáculo, la novena de Colón espera convertirse en protagonista en el Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol 2021, que tiene como fecha tentativa de inicio el 18 de marzo.

El conjunto de los Beep Beep’ traerá este año como timonel a Alex Zapata y su primera meta es mejorar la actuación de 2020, cuando ni siquiera pudo clasificar entre los ocho grandes.

“Yo, cuando dirijo un equipo, lo hago con la mentalidad de ganar. No cojo ningún equipo pensando en el siguiente año”, señaló Zapata a La Prensa. “Creo que podemos pelear y la primera meta es meternos entre los seis clasificados”, agregó.

Datos sobre Colón en torneos juveniles 3 es la cantidad de títulos que suma esa provincia en la categoría Juvenil. El primero lo ganaron en 1979, luego en 1982 y su último lo obtuvieron en la temporada de 1985. 8-14 es el récord que tuvo la novena de Colón en el Campeonato Juvenil de 2020.

Zapata destacó la dedicación y disciplina que han mostrado sus pupilos durante la fase de entrenamientos. “La mentalidad aquí en el grupo es muy positiva. Así que esperamos hacer un buen torneo”, precisó.

Sin una casa

Desde mayo de 2018, los equipos colonenses se quedaron sin un hogar apto para jugar tras la demolición del viejo estadio Mariano Bula, el cual no ha sido reconstruido todavía.

Por este motivo, el equipo juvenil de 2021 se ha visto obligado a cumplir la mayor parte de su preparación en el estadio Infantil de Margarita y, en ocasiones, trata de aprovechar los juegos de fogueo que hacen en el estadio Rod Carew de la capital para afinar su juego.

“Desde que la liga me propuso coger el equipo, yo sabía que no tendríamos estadio para jugar ni para entrenar, pero eso no será una excusa”, comentó Zapata.

Fortalezas y debilidades

Hasta ahora, Zapata y su cuerpo técnico han visto en su equipo una buena defensa y un cuerpo de lanzadores que puede competir.

Sin embargo, reconocen que hay otros aspectos en los que aún se debe mejorar.

“Sí quisiera mejorar un poco más la ofensiva. Creo y considero que hemos trabajado para tener una defensa muy sólida y nuestro cuerpo de picheo no es malo. También me han sorprendido”, indicó.

La base del equipo está compuesta por al menos ocho peloteros que deben repetir del campeonato anterior, entre ellos, los lanzadores Zahir Zúñiga y Camilo Sánchez, y los jugadores de posición Javier Castillo, Josué Hall, Alberto Mordok, Omar Ortega, Derick Yángüez y José Luis Jaén.

“Varios de ellos estarán en su tercer torneo. Creemos que su experiencia y el trabajo que se ha hecho nos permitirán tener un equipo para pelear”, reiteró el timonel, quien ya ganó un campeonato con Colón en la categoría Mayor en 2017.

Una fuente a lo interno de la Fedebeis reveló que los equipos provinciales tendrían hasta el 6 de marzo para jugar partidos de preparación, por lo que Colón espera aprovechar esta semana para medirse a Panamá Metro (martes), Panamá Oeste (miércoles) y Panamá Este (sábado).

Colón estaría incluido en el Grupo A del torneo junto a Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Bocas de Toro y Chiriquí Occidente.