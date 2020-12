Covid-19 ahuyenta el patrocinio

BÉISBOL NACIONAL

Armar una novena competitiva o mantener a sus peloteros libres del virus de la Covid-19 no son los únicos retos que tienen los presidentes de ligas provinciales de béisbol en nuestro país, pues conseguir patrocinios de cara al próximo Campeonato Nacional Juvenil 2021 se ha convertido en una tarea aún mucho más difícil.

En entrevistas con este medio, al menos 5 de los 12 dirigentes que deben presentar equipos en el certamen que arranca el 15 de enero reconocieron que la pandemia del coronavirus ha contribuido a ahuyentar a los pocos “mecenas” que todavía tiene este deporte.

Preparar a una novena para un torneo de este tipo implica gastos que van desde los 20 mil hasta los 40 mil dólares, dinero que tradicionalmente ha salido del apoyo que dan algunas empresas privadas y también entes gubernamentales.

Ni siquiera Herrera, siendo el actual campeón, ha podido conseguir un respaldo fijo con miras al campeonato venidero y así lo dio a conocer el jerarca de esa liga, Reyes Casas.

Datos sobre el Campeonato 2021 25 es la cantidad de jugadores que deberán incluir los equipos en sus nóminas para este campeonato. 15 es la cantidad de juegos que deben realizar cada uno de los equipos en la Ronda Regular del campeonato. 12 son las provincias que deberán tener acción en el certamen del 2021.

“Hemos mantenido el contacto con un banco que nos ha estado patrocinando en los últimos años, pero hasta ahora no tenemos nada fijo”, resaltó Casas.

“El tema es que tampoco había fecha de inicio y uno no podía salir a negociar porque ese es un punto clave”, agregó el dirigente.

Otra provincia que tampoco cuenta actualmente con ningún patrocinio es Panamá Oeste. Su presidente Apolinar Sevillano confesó estar “cansado” de pedir apoyo a los autoridades de esta provincia.

“Nosotros tenemos más de 10 diputados, siete alcaldes y más de 50 representantes, pero nadie apoya. Yo estoy cansado de ir a reuniones de consejos por el gusto”, declaró Sevillano.

“ En los últimos años, a nosotros los equipos juveniles nos ha costado 30 mil dólares. Allí incluye implementos, pago de técnicos, movilización de los muchachos y otras cosas”. Reyes Casas, Liga de Herrera

Esperando respuestas

En el caso de dirigentes como Franz Wever Jr., de Panamá Metro, y José Carranza, de Coclé, existe un poco más de esperanza de que en las próximas semanas lleguen buenas noticias.

“Mis patrocinios van a bajar en un 75 %. Para nosotros, el apoyo de la empresa privada es muy poco. Estamos tocando puertas al Municipio de Panamá que este año nos apoyó, pero a la fecha que estamos no nos han dicho si nos apoyarán”, dijo Wever.

“Se necesita de la empresa privada, pero entendemos que algunos no es que no quieran, sino que no pueden porque la situación se ha puesto difícil. Ahora que tenemos fecha de torneo vamos a salir a vender, pero conseguir algo será un reto”, resaltó el capitalino.

Carranza, quien lidera a la liga coclesana, dijo que en este mes que resta previo al torneo empezarán a tocar puertas y mantienen la esperanza de que la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) les den un apoyo.

“Tenemos fe de que al menos los patrocinadores que nos ayudan todos los años sigan dando algo”, apuntó Carranza.

Alberto Macré, presidente de la Liga de Chiriquí Occidente, puntualizó que gracias al aporte de un político ellos han podido iniciar sus entrenamientos.

“Eso nos ha permitido arrancar, pero esperamos conseguir apoyo de alguna empresa”, añadió Macré.

Sobre el torneo 2021

La Fedebeis dio a conocer la tarde del jueves, tras una reunión plenaria virtual, que el torneo 2021 debe arrancar el 15 de enero.

Los 12 equipos serán divididos en grupos. En la llave A con sede en Aguadulce, estarán Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Panamá Oeste.

Mientras que en la llave B, con sede en Las Tablas, jugarán Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Metro y Veraguas.

Durante la fase regular, los equipos jugarán tres veces ante los rivales de su grupo. Por cada llave avanzarían tres a una ronda de seis en la cual se medirían 1A vs. 3B; 1B vs. 3A, y 2B vs. 2A, en series al mejor de cinco.

Los tres ganadores de las series previas y un “comodín” avanzarían a la Semifinal y de allí a la Gran Final.