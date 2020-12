¿Crisis? Técnico del Barça 900está preocupado

Fútbol Español

“Claro que estoy preocupado por la trayectoria”, admitió ayer el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, correspondiente a la 13ª fecha de La Liga española.

El Barcelona marcha en 9ª posición en la clasificación, a doce puntos del líder, el Atlético de Madrid, y el martes fue goleado 3-0 por la Juventus en Liga de Campeones, quedando relegado al segundo puesto de su llave.

Preguntado sobre la mala andadura del cuadro culé y si cuenta con el apoyo del vestuario, el técnico neerlandés señaló que “si no tuviera confianza no podría trabajar. Me siento cómodo”, pero “claro que estoy preocupado por la trayectoria. Estamos intentando mejorar las cosas, pero entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar la cara”.

Luego de la derrota contra la “Vecchia Signora” de Cristiano Ronaldo y de inclinarse en Cádiz el sábado pasado (2-1), Koeman apuntó que a su equipo le falta mejorar en defensa, “pero tampoco es algo que me obsesione mucho”. Según el preparador, analizando todos los errores, solo tres son errores colectivos; los demás son errores individuales.

El neerlandés descartó que los azulgrana hayan tocado fondo.

“El equipo es irregular. Tocar fondo es estar mucho peor de lo que estamos. Hay que mejorar detalles, estoy convencido de que si lo hacemos ganaremos los partidos”, argumentó.

Firman empate

El Valencia y el Athletic de Bilbao empataron ayer 2-2 en un enfrentamiento de la 13ª fecha de La Liga española y tienen que conformarse por el momento con ocupar puestos de media tabla.

El equipo local se adelantó con un tanto de penal de Carlos Soler (25), cometido por Dani García sobre el uruguayo Maxi Gómez. Ya en la segunda parte, Asier Villalibre igualó la contienda (55) y Raúl García de penal (79) puso a los “leones” por delante. Pero la alegría de la remontada le duró poco al cuadro vizcaíno, pues Manu Vallejo (82) puso el empate definitivo tres minutos después.

El reparto de puntos deja al Valencia décimo con 14 unidades, las mismas que el Athletic, que es 11º. Este empate no satisface a ninguno de los dos históricos, pues les aleja de su objetivo de pelear por entrar en competiciones europeas.

La jornada se inauguró el viernes con la victoria del Valladolid (16º) por 3-2 sobre Osasuna (19º).

Importante apoyo

Por otro lado, La Liga anunció esta semana la firma con un fondo de inversión británico de un préstamo conjunto de 67 millones de euros (81 millones de dólares), para once clubes de la primera y segunda división.

“La Liga ha seleccionado a la compañía de servicios financieros Rights & Media Funding Limited para firmar uno de los primeros grandes préstamos a una liga europea de primer nivel, lo que supondrá que 11 clubes de La Liga recibirán 67 millones de euros”, informó La Liga en un comunicado.

Estos clubes, nueve de la categoría de plata del fútbol español y dos recién ascendidos a la primera división, contarán con cinco años para la devolución de las cantidades prestadas, que varían según el club, dijeron a la AFP fuentes de La Liga.

De esta manera, se podrá cubrir “las necesidades de liquidez de los equipos participantes, optimizando sus condiciones de financiación y potenciando su estructura de capital”, afirmó La Liga en un comunicado.

Es la primera operación conjunta de financiación de varios clubes, puesta en marcha como una forma de ayudarles a “gestionar sus necesidades financieras en el contexto de las excepcionales circunstancias que ha provocado la pandemia de la Covid-19”, según La Liga.