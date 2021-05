Ducruet se codea con los grandes del Ranking Elite Amateur

Torneo de golf

Su carrera ha ido en ascenso y a la corta distancia se aprecia que se convertirá en uno de los mejores jugadores de Panamá. Se trata de Jean Louis Ducruet, un joven jugador de 18 años de edad, que desde ya se codea con los grandes golfistas panameños.

Su buen momento

En su última presentación venció a Omar Tejeira, primer panameño en conseguir tarjeta profesional para jugar en el Tour Latinoamericano y ganador hace poco del Panamá City Classic.

Ducruet tuvo que emplearse a fondo para vencer a Tejeira en el Coronado Open, la cuarta parada del Ranking Elite Amateur del Apagolf Tour, jugado recientemente.

Para decidir el campeón, Ducruet y Tejeira tuvieron que jugar un hoyo extra, tras terminar empatados con 220 golpes, 4 sobre el par, después de 3 rondas.

“Ganarle a Omar e incluso ganar en el Ranking Elite Amateur no es nada fácil. Me sentí bien durante la semana y eso me dio mucha confianza para el torneo, sabiendo que mi juego estaba donde quería”, destacó el campeón de Coronado.

“En el playoff supe mantener la calma y solo pensé en hacer lo que había hecho durante todo el torneo”, acotó.

Su buen momento también se confirmó durante el torneo al firmar una tarjeta con 69 golpes, la mejor del Coronado Open. “Un -3 (69) en la cancha de Coronado, una de las más difíciles en Panamá, en mi opinión no fue nada fácil. Fue una ronda que comenzó floja, pero que con paciencia los putts empezaron a entrar”, dijo Ducruet, quien tiene trazadas sus metas.

“Mi objetivo en este momento es jugar mi mejor golf en la Barry University y, además de seguir representando a Panamá en otros torneos internacionales”, destacó la joven promesa del golf panameño.

“Quiero que este torneo sea un impulso para mí y así seguir ganando torneos para irme a la universidad con un buen puesto en el WAGR (World Amateur Golf Ranking)”, añadió el ganador de cuatro campeonatos centroamericanos infantiles, tres Matchplay Sub-18 de Apagolf y tres torneos del Ranking Elite Amateur.

Comentó que su juego está regresando poco a poco, después del confinamiento obligado por la pandemia del nuevo coronavirus.

“El golf es un deporte que si dejas de practicarlo te puede costar. Luego de largos meses sin jugar me sentí muy frío”, reconoció.

Entre sus anécdotas está la disputa del campeonato del Isthmian Junior 2019, con su hermano Jean Paul. Al final, me sentí “feliz de haber ganado el primer Isthmian Junior, fue un torneo emocionante”.

También destacó la importancia del ranking, el cual ha venido subiendo el nivel de los jugadores. “Si uno quiere ganar, tiene que practicar; el ranking me ha ayudado a mantenerme enfocado”, concluyó.