Ducruet y su próximo golpe

golf

Uno de los principales objetivos de Jean Louis Ducruet es representar a Panamá en unos Juegos Olímpicos. Su largo camino hacia su meta la lleva con buen pie, y solo hace unos días se proclamó campeón de la primera edición del Isthmian Junior 2019, un torneo sub-18 en el que participaron las mejores promesas del golf local.

La competencia, de tres días seguidos en canchas diferentes, la ganó con 214 golpes. En su segunda ronda rayó el cartón con un 67.

En una entrevista con este diario, Ducruet, quien está listo para representar a Panamá esta semana en el Campeonato Centroamericano Juvenil de Nicaragua, quisiera que su deporte sea tratado con igualdad y no solo como un juego.

¿Qué necesitaría el golf panameño para mejorar?

Lo que se necesita para mejorar el golf es que tengamos más jugadores. En comparación con otros países no somos tantos, y además, es importante que las personas traten el golf como un deporte igual que los demás y no solo como un juego, como lo ven algunas personas, porque no lo entienden o nunca lo han jugado.

¿Te sientes apoyado por las organizaciones que tienen que velar para mejorar el rendimiento de los atletas, en especial Pandeportes?

Apagolf (Asociación de Golf de Panamá) nos brinda mucha ayuda, nos apoya con muchos de los viajes y otras cosas. El Comité Olímpico de Panamá también fue de buena ayuda cuando fui a los Juegos Panamericanos; en el caso de Pandeportes, la verdad es que no se ve tanta atención como a otros deportes.

¿Piensas que nuestras autoridades se enfocan en el fútbol, béisbol y boxeo en Panamá, y pierden el norte con otras disciplinas?

Sí, pienso que hay muchos deportes aparte de fútbol, béisbol y boxeo que también necesitan el apoyo.

Vienes de ser campeón en el Campeonato Nacional Isthmian Junior y de ganar otros torneos, ¿qué nos puede decir de estos logros?

Estos últimos logros son muy importantes para mí, ya que me impulsan a seguir y buscar más. Además, se ven los frutos de todo el trabajo que se ha hecho.

¿Cuántos años tienes y cómo se llama tu entrenador y tu club?

Tengo 17 años y mi entrenador actual se llama Floro Castellanos. Juego en el Club de Golf de Panamá.

¿Dónde estudias, en qué año estás y qué te gustaría ser en el futuro profesional?

Estudio en el Colegio Brader donde pronto comenzaré mi último año de escuela, en el futuro quiero ir a jugar golf en la universidad en Estados Unidos.

¿Por qué te decidiste a practicar el golf?

Comencé a practicarlo ya que mi papá jugaba mucho. Se puede decir que desde pequeño me contagió con este bello deporte.

¿Cuál es su próxima competencia?

Mi próximo reto es el Centroamericano Juvenil que se jugará esta semana en Nicaragua y luego el Centroamericano de Caballeros, que se disputará en Panamá.

¿Te ves en unos Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos es uno de mis sueños y metas, haré lo posible para poder cumplirlo.

¿Qué se necesita para destacar en este deporte olímpico?

Para destacar en este deporte necesitas muchas cosas, entre ellas mucha disciplina, concentración, inteligencia y la parte mental, lo más importante

Para aquellos que quieran entrar al golf, ¿qué consejos les darías?

Mi consejo para los que quieran entrar al golf es que hay que tener mucha paciencia. En mi opinión es de los deportes más difíciles y al principio te va a costar, pero luego te enamorarás del deporte.

Cuando comenzaste a jugar en este deporte, ¿qué fue lo más difícil?

Cuando comencé era muy pequeño y esto hace todo mucho más fácil que cuando empiezas más tarde, ya que se graban mejor los movimientos y esto da mucha ventaja.

¿Cuál es su tiro o jugada preferida?

Mi golpe favorito es pegar el driver, ya que puedo soltar toda mi fuerza.

¿Este deporte es caro?

Se puede decir que es más caro que otros deportes, ya que tú tienes que pagar por tus palos y otras cosas que necesitas, pero no significa que excluye a personas.