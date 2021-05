El adiós de Zidane, parte II

Fútbol internacional

Nacido con la buena estrella de campeón del mundo en 1998, Zinedine Zidane ha forjado un trayectoria de excepción.

Pero el majestuoso mediapunta, convertido en entrenador de éxito, ha cultivado el misterio en sus decisiones, hasta su segunda salida del Real Madrid, anunciada ayer, jueves.

Tras regresar en marzo de 2019 al banquillo blanco, Zidane, de 48 años de edad, cierra su segundo ciclo con menos éxito que el primero (2016-2018), coronado por el histórico triplete en Liga de Campeones (2016, 2017, 2018).

En esta ocasión, ha tenido que conformarse con el título de Liga de 2020.

“La del Real Madrid y Zidane es una historia única, de amor, de compenetración”, afirmaba la pasada temporada tras ganar la “liga del coronavirus”, el presidente merengue, Florentino Pérez.

Aquella Liga la consiguió con un gran arreón final de 11 victorias consecutivas tras el confinamiento por la Covid-19. Además, logró la Supercopa de España.

Esta temporada, todavía en medio de la epidemia, que afectó a varios de sus jugadores e, incluso a él mismo, a lo que se unió un no parar de lesiones, Zidane vivió una montaña rusa de éxitos y fracasos estrepitosos.

El acoso de los periodistas en los momentos más bajos de la temporada llegó a borrar la eterna sonrisa del técnico.

“Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa y pienso, al contrario, que tenemos derecho a pelear”, se defendía Zidane, cuando muchos daban la Liga por perdida y al técnico fuera del equipo.

Pero, Zidane resurgió para acabar peleando una Liga que selló el Atlético en la última jornada, con dos puntos de ventaja sobre su gran rival. En Champions su equipo alcanzó las semifinales, cayendo ante el Chelsea.

Taciturno ante los micrófonos en su época de jugador, se ganó a todos con sus sonrisas en ruedas de prensa, mientras sobre la pizarra sorprendió con algunas innovaciones tácticas.

En el cenit de su éxito, Zidane sorprendió a todos abandonando su puesto tras ganar su tercera Champions en 2018, para volver menos de un año después como salvador.

Ahora fue el francés quien “ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador”, indicó el club en un comunicado, en el que pide “respetar su decisión y mostrarle el agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años”.

Zizou se va con 11 títulos como entrenador blanco, contando sus dos etapas. ¿Tendrá la oportunidad de ampliar este palmarés en un tercer ciclo?