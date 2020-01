kartismo

Sebastián Ng está creciendo con un timón en las manos, va en el camino correcto para convertirse en un piloto de altas velocidades, como lo son la Fórmula 1 y Nascar.

El as de la pista tiene apenas 12 años de edad y por sus triunfos cosechados ya ha sido escogido dos veces para ser premiado como uno de los mejores volantes de Panamá y la región.

Al joven piloto de kart se le rendirá tributo en la edición número 11 de la premiación anual de FIA Américas Awards, que se realizará hoy en esta capital. También recibirá un reconocimiento el piloto panameño Solly Betesh, por sus actuaciones en las pistas de Costa Rica.

Además, serán homenajeados los mejores deportistas del automovilismo de toda América y el Caribe que sobresalieron en 2019, en las diferentes modalidades dentro del deporte a motor: ‘Karting’, Rally y Circuito.

“Esta es la segunda vez que recibo este premio, y es muy especial para arrancar la temporada de 2020”, señaló Ng, quien fue seleccionado por sus victorias en Estados Unidos y Europa, y también por su habilidad con el timón, su dedicación, disciplina y esfuerzo en la pista.

“Es muy difícil correr en Europa, hay muchos pilotos que quieren destacar”, dijo Sebastián, en una entrevista con este diario en la que reveló que compite en la categoría mini kart y que consiguió 15 victorias en 2019.

“Se necesita ser un piloto agresivo y con mucha pasión”, reveló Ng para ser reclutado por un club europeo. Sus actuales equipos se llaman Team Driver, que tiene como sede a Italia y Nitro kart team, en Estados Unidos.

El ganador de 2016 del FIA Américas Awards contó sobre su estadía en Europa. “Cuando llegué me afectó el cambio de horario y el idioma”, destacó Ng, quien agregó que “lo más difícil es entrar a un club o equipo. Tú llegas y ellos ven si eres bueno”.

El integrante del Team Driver confesó que tiene que estudiar por internet, ya que sus viajes para representar al país le impiden estar en el mismo lugar por mucho tiempo.

“Actualmente curso el primer año y todavía no he decidido que me gustaría ser cuando termine mis estudios, por el momento estoy enfocado en el ‘karting’”, agregó. El piloto panameño viene de correr en California, Estados Unidos, donde triunfó dos carreras.

Su pasión por este deporte comenzó en 2013, con apenas 5 años. “Un amigo me prestó un auto y después de darle una vuelta a la pista me gustó. En 2014 comenzamos a manejar, en el 2015 viajamos; en 2016 ganamos carreras; en 2017, ganaba más; en 2018 viajaba y ganaba, esto se repitió en 2019 y ahora veremos lo que pasa en 2020”, resumió su trayectoria Ng.

“Para estar en este deporte hay que dedicarle mucho tiempo, ir a la pista, demostrar que eres bueno y no olvidar los estudios”, añadió.

Ng detalló que el ‘karting’ panameño necesita de inversión e infraestructura, al ser cuestionado sobre este deporte en otros países. “No solo en el deporte a motor, tampoco se ve ese apoyo de lleno en ese deporte en béisbol y fútbol”.

El próximo 20 de enero Ng estará participando en la Copa Ayrton Senna de Brasil, como parte de su preparación para el Mundial de ‘Karting’, que se celebra en octubre en el mismo país.

La joven promesa del volante comentó que desde 2015 corre con fondos privados, ya que la beca que le entregaba Pandeportes se le suspendió desde esa fecha.