El boxeo espera el campanazo

Boxeo

Ocho meses de inactividad tienen al boxeo profesional panameño al borde del nocaut.

La necesidad de retomar las actividades para quienes forman parte de esta industria se hace imperante, pues en la gran mayoría de los casos este es el único modo de subsistencia con el que cuentan entrenadores y peleadores.

Julio César Archibold es uno de los entrenadores que clama a gritos para que las autoridades les permitan reabrir los gimnasios y así volver a hacer lo que más les gusta. Tras ser despedido de su puesto laboral en el Municipio de Panamá en octubre de 2019, el boxeo se convirtió en su única fuente de ingresos, pero la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus lo tiene contra las cuerdas.

“Es necesario que reactiven el boxeo porque la verdad (boxeadores y entrenadores) la hemos pasado bastante difícil, porque si no hay pelea no hay comida”, señaló Archibold. “Y ni depender de ese bono de 100 dólares porque a personas como a mí ni siquiera me ha tocado”, agregó.

Para Archibold, si deportes como el béisbol y el fútbol, en donde hay más personas en acción, ya se reanudaron, con el boxeo las autoridades debieran ser flexibles, pues en lugares como Estados Unidos se ha demostrado que sí se puede hacer de una manera segura.

“El Minsa debería dar el visto bueno aunque sea a puerta cerrada, pues se necesita. Los muchachos están frustrados y desesperados por trabajar, ya que ese es el trabajo de ellos, boxear”, recalcó Archibold.

Buscan cómo sobrevivir

Otro entrenador que ha tenido que buscar la forma de sumar algunos dólares en todos estos meses es Juan Novelista Mosquera.

“Muchos al igual que yo hemos tenido que implementar otras cosas para poder subsistir. Tengo algunos clientes a los que les doy clases privadas y eso me ha ayudado mucho”, explicó.

Mosquera es el entrenador principal de la cuadra “Los Rockeros”, que cuenta con 17 peleadores, entre profesionales y olímpicos. Cuando estos ven acción reciben una paga y de ese dinero un porcentaje va al bolsillo del entrenador, pero al no haber actividad, obviamente no se está generando ganancias.

“Este es el deporte que le ha dado más glorias al país, por lo que debiera apoyársele tanto a nivel olímpico como profesional”, pidió Mosquera. “Hay muchos jóvenes que por falta de apoyo se está perdiendo su talento”.

Hay esperanzas

Recientemente, el promotor Diego Victoria presentó un protocolo de bioseguridad al Ministerio de Salud (Minsa), con la esperanza de que pueda ser aprobado y se puedan hacer veladas a puerta cerrada.

“Ya hemos recibido un correo con la respuesta del Minsa, en el cual me hacían algunas observaciones del protocolo que yo envié. Estamos en comunicación con la esperanza de poder reactivar eventos a puerta cerrada”, explicó Victoria.

“Ojalá podamos ponernos de acuerdo lo más pronto posible porque la idea es hacer por lo menos un evento antes de que finalice el año con peleas de título mundial y también darles actividad a peleadores locales”, agregó.