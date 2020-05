El Águila espera una oportunidad para rodar

ciclismo

Franklin Archibold ha bajado la intensidad de sus entrenamientos, sin que esto afecte su condición física. El campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2019 y miembro de la selección nacional de ciclismo guarda esperanzas de que 2020 todavía le rinda frutos.

El nuevo rey del giro chiricano tiene planeado defender su corona en noviembre próximo, pero antes quisiera incursionar nuevamente en el ciclismo europeo.

Con la aparición de la pandemia de la Covid-19, sus propósitos para este año peligran. El ciclista chiricano, de 22 años de edad, al igual que muchos deportistas panameños, se ha visto afectado en su desarrollo por el nuevo coronavirus, causante de la Covid-19, enfermedad que surgió en diciembre de 2019 en China y se ha ido esparciendo por todo el mundo.

Hasta el pasado domingo había más de 8 mil 400 casos positivos en Panamá.

Archibold, especialista en ruta, está consciente de la situación y se las ha ingeniado para seguir practicando sobre una bicicleta, sin tener que rodar en la calle.

El sexto panameño que logra conquistar la Vuelta a Chiriquí, se ejercita en una bicicleta montañera en San Juan, una comunidad chiricana que se presta para esta disciplina, y en la que radica actualmente.

Su rutina ciclística es parte de su “nueva normalidad” deportiva, alterada por la pandemia mundial del nuevo coronavirus. “Ya no podemos salir a rodar en la carretera, pero esto no me ha impedido hacer lo que me gusta: montar bicicletas”, agregó Archibold, quien ha estado en Suiza y España afianzando sus conocimientos en este deporte.

Archibold quisiera regresar a Europa para entrenar y así prepararse para defender su corona en la Vuelta a Chiriquí. Él es apenas el sexto panameño que logra conquistar esta competencia, que comenzó a disputarse en 1981.

El Águila, como se le conoce a Archibold, lleva una rutina diaria de ejercicios, pero con limitaciones. Por ejemplo, no cuenta con un rodillo, una herramienta indispensable para que los ciclistas puedan medir su rendimiento.

A esto se debe que el pedalista chiricano no pueda participar en las carreras virtuales que está organizando la Federación Panameña de Ciclismo.

“Hemos tenido que cambiar el método de preparación y de entrenamiento. Ahora, hacemos ejercicios físicos, montamos la montañera y seguimos las instrucciones de nuestro entrenador Albin Brenes, del equipo Ininco”, señaló el integrante de la selección nacional.

“También estamos muy pendientes de las instrucciones de la Federación”, añadió.

“Esperemos que pronto todo vuelva a la normalidad, mientras me mantengo entrenando para no perder la forma”, dijo Archibold.