El Matador Tejada vuelve a la jugada

LPF

Un nuevo jugador de la selección de Panamá que estuvo en el pasado Mundial de Rusia debutó este fin de semana en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Primero fue Ismael Díaz en la jornada 2, luego siguió Gabriel Gavilán Gómez en La Chorrera con el San Francisco FC y ahora llegó el turno el pasado domingo del delantero Luis Matador Tejada con el equipo del Universitario de Coclé.

Jornada 4 El próximo partido de la U de Tejada por la fecha 4 será como visitante en La Chorrera este sábado 15 de febrero ante el San Francisco FC, en el retorno del técnico Stempel al estadio Agustín Muquita Sánchez.

Tejada, de 37 años de edad, ingresó al minuto 71 en el estadio Maracaná y jugó los últimos 20 minutos en la victoria por 3 a 2 del Universitario sobre el Costa del Este.

Una vez ingresó a la cancha, el delantero Alfredo Stephens le cedió la cinta de capitán a Tejada en una señal de respeto a su trayectoria.

Fue el primer partido en la LPF para Tejada desde su última aparición en el 2009 con la camiseta del Tauro FC en la final ante el Árabe Unido de Colón.

El histórico goleador de la selección de Panamá, vestido con la camiseta número 10 de la U, estuvo cerca de anotarle a los costeños, pero su remate fue detenido por el arquero rival César Samudio.

Al final del partido, Tejada recordó la jugada en declaraciones a Cable Onda Sports reconociendo que esas oportunidades deben terminar en gol.

“Me quedó, no hay excusa, no sé cómo la boté, pero el arquero me achicó bien, pensé en picársela, pero ya está, lo importante es que el equipo ganó”, dijo Matador.

El delantero campeón en el fútbol peruano con el Juan Aurich en 2011 también reconoció que no esta al 100% físicamente como mencionó el técnico Gary Stempel, pero que pronto estará listo para jugar más minutos con el equipo coclesano.

“De a poquito voy cogiendo el ritmo que el profe quiere, no va a ser de la noche a la mañana, tenía rato que no pisaba una cancha, pero pronto estaré listo para poder colaborarle al equipo y que el equipo siga sumando de a tres”, detalló.

El último partido de Tejada había sido el año pasado, el 1 de noviembre en el fútbol peruano con la camiseta del Pirata ante el Academia Cantolao.

Después de tres fechas, el Universitario marcha segundo con 7 puntos, a dos del líder Tauro FC que suma 9.

El próximo partido de la U de Tejada por la fecha 4 será como visitante en La Chorrera este sábado 15 de febrero ante el San Francisco FC en el retorno del técnico Stempel al estadio Agustín Muquita Sánchez.