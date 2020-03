El mensaje de Carstens, ‘quedarse en casa’

POLIDEPORTIVO

Carolena Carstens calificó como “una locura” el momento que se vive en Palma de Mallorca. Ella es una atleta panameña de taekwondo que regresó a esa ciudad española tras su intento fallido por conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Preolímpico realizado en Heredia, Costa Rica.

“Aquí en Mallorca es una locura, los supermercados abren a las 9:00 a.m. y hay una cola gigante de gente”, destacó Carstens sobre una de las consecuencias del coronavirus Covid-19, una pandemia mundial que afecta también el territorio español.

Números Unas 153 mil personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo. Por el momento, 143 regiones en el mundo se han visto afectados. La panameña no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y regresó a Palma, Mallorca.

La Organización Mundial de la Salud estima que unas 153 mil personas se han contagiado, causando la muerte de unas 5 mil 700 personas en 143 países o regiones.

La taekwondista, que representó a Panamá en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, agregó que para entrar a los supermercados se hace por grupo y hasta que salga, no pueden entrar más personas.

En una conversación telefónica con la atleta, contó que las farmacias y supermercados están abiertos por el momento. También aconsejó que “es nuestra responsabilidad de quedarnos en casa para que este virus pare de contagiar”.

La abanderada de Panamá en la ceremonia inaugural de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, detalló que volvió a España el viernes procedente de Costa Rica y que fue “de compras muy temprano por la mañana y casi no había ni pollo. He comprado arroz y pasta, cosas que pueden durar tiempo”.

“Por el momento no salgo de casa, casi todo el mundo está haciendo lo mismo, las calles están vacías y todo está casi cerrado. Por el momento las farmacias y supermercados están abiertos”, agregó la atleta sobre su lugar de residencia.

“En la televisión, los médicos aconsejan lavarse las manos, estar a un metro de las personas, no estar en grupos grandes o eventos de mucha gente y si vas a tocar o saludar, hacerlo con el codo”, relató.

Mensaje

Pese a sus angustias, no dudó en enviarle un mensaje de fuerza al pueblo panameño, también afectado por el contagioso virus Covid-19, que se originó en China.

“Mucho ánimo y fuerza a todo el pueblo panameño. Nosotros somos fuertes y esta enfermedad no puede con nosotros. Tenemos que ser responsables y lavarnos mucho las manos, hay que tener mucha precaución para evitar que esta enfermedad se propague más. Un abrazo en la distancia”.

Clasificación

Además, se refirió a su actuación en el Preolímpico de Costa Rica. “Ha sido una pérdida muy difícil de asumir, por tanto entrenamiento, esfuerzo y sacrificio. Cada día, darlo todo en el entrenamiento y perder un evento tan importante para mí y el país, más que me sentía preparada, y muy bien”, detalló Carstens, quien cayó en semifinales por un punto, desvaneciéndose así su meta de representar a Panamá por tercera ocasión en unos Juegos Olímpicos.

Su última opción para ir a Tokio era la de ganar el combate por el tercer lugar para quedar en calidad de reserva por si una de las dos finalistas tenía algún contratiempo; sin embargo, una lesión en su mano truncó la posibilidad.

“Estoy muy triste, lo di todo y de eso estoy segura”, destacó la atleta.

Carstens agradeció a Pandeportes, el Comité Olímpico y a la federación de taekwondo por el apoyo que le han dado durante estos años para que pueda estar entrenando en uno de los mejores sitios del mundo.

“Quería decir que no he clasificado a los Juegos Olímpicos 2020, pero se que hay mucho más por delante y hay muchísimos más eventos en los que llevaré la bandera de Panamá en alto”, destacó.

Explicación

“Esto es muy duro, pero tengo fe de que todo pasa por algo y podré superarlo. Como deportista tengo que mirarlo de forma positiva, ya que habrá mucha gente criticando y diciendo cosas negativas de que no he clasificado, que no he rendido o lo que sea, cuando lo di todo, pero no se dio”, comentó Carstens, quien aseguró que “seguirá adelante con más motivación que nunca”.

Carstens logró medallas de oro en Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y Juegos Centroamericanos Managua 2017; y presea de plata en Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.