El Real Madrid cae y el título se aleja

Liga Española

El Real Madrid (2º, 40 puntos) perdió por sorpresa en casa ante el Levante (2-1), ayer, sábado, en la 21ª jornada de La Liga española, y se complica seriamente la posibilidad de conquistar el título, que parece cada vez más cerca del Atlético de Madrid, que puede reforzar su liderato el domingo en Cádiz.

Pese a la expulsión del brasileño Eder Militao en el minuto 8, el Real Madrid pudo abrir el marcador en el 13, por medio de Marco Asensio, pero su rival valenciano pudo remontar después, con un gol del capitán José Luis Morales, con una medio volea en el 32 y con un tanto de Roger Martí (78), gracias a una astuta combinación en un saque de esquina.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, expresó sus dudas sobre la expulsión de Éder Militao en el minuto 9 del partido frente al Levante. Aseguró que la jugada “es interpretable” y señaló la acción como un punto de inflexión que les hizo “complicado” un encuentro que perdieron por 1-2.

“Desde aquí es difícil. La primera es interpretable. No sé si es la correcta o no. No creo que derribe queriendo al jugador y estaba Rafa cerca. Sacar ahí una roja… Tiene ocasión de gol, es verdad, pero es de interpretación. Sobre el penalti, no sé si estaba fuera o dentro”, comentó en Movistar La Liga.

“Ha sacado la roja después de siete u ocho minutos y es complicado. Hemos luchado, tuvimos alguna a la contra, pero no terminamos. Una pena encajar después de un saque de esquina. Se jugó poco, incluido el tiempo extra, no valió para nada”, analizó.

Por la revancha

El Barcelona (3º) tampoco puede permitirse tropezar hoy, domingo, con el Athletic de Bilbao (9º), con el que ya perdió en la final de la Supercopa de España (3-2 en la prórroga).

“Nuestro objetivo es ir partido a partido. Recortar la distancia en Liga, jugar en Champions y queremos competir en todas las competiciones e intentar sacar el máximo rendimiento”, afirmaba el técnico del Barça, Ronald Koeman, el miércoles, tras clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Barça sacó una sufrida victoria 2-1 frente al Rayo Vallecano (2ª división) en los octavos de final del torneo del KO, que sirvió, según Koeman, para seguir dando confianza al equipo.

“Seguimos en la Copa, en La Liga hemos recuperado nuestro nivel y hay que seguir”, dijo Koeman, que recuperará frente a los vascos a Leo Messi, tras cumplir sus dos partidos de sanción.

El líder a la cancha

Por delante, el Atlético visita al Cádiz (11º) en busca de una victoria que le permita seguir comandando con holgura el campeonato español.

El equipo rojiblanco ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos en el campeonato español, con un Luis Suárez desatado que acumula 12 goles y dos asistencias en 15 partidos de Liga.