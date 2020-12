‘Está claro que gané’, Young

polideportivo

La candidata a presidir el Comité Olímpico de Panamá (COP), la jurista Damaris Young, siente que más temprano que tarde será proclamada, pues considera que lo que dicta la Carta Olímpica es explícito y no da margen a la interpretación.

Young, quien dominó el pasado sábado las elecciones 37 a 36 ante el candidato opositor, el doctor Saúl Saucedo, en una entrevista exclusiva con La Prensa señaló varios aspectos que, a su juicio, la hacen proclamarse como la pr esidenta del COP para los próximos 4 años.

La Comisión Electoral Independiente (CEI), que presidió el proceso de elección, debe proclamarse sobre si se dará una segunda vuelta, ya que los estatutos señalan que el ganador debe contar con la mitad de los votos más uno, o si se declarará ganadora a Young.

¿Se siente ya la proclamada presidenta del COP ?

“Claro que gané. Definitivamente que hay una formalidad que tiene que darse que es parte del proceso, pero yo no tengo ninguna duda de que más temprano que tarde eso va a pasar”.

¿En qué basa su plena confianza en que será proclamada?

“Porque soy una conocedora del derecho deportivo y la controversia que se ha planteado es muy elemental y básica. Yo ya había sido declarada electa y hasta el doctor Saucedo me felicitó aceptando su derrota y luego entra la CEI y la justificación que da es la doctrina, lo que en este caso no es una fuente normativa, es puntualmente el estatuto y luego la Carta Olímpica”.

¿Cuáles deben ser, a su juicio, los criterios aplicables?

“El COI señala que la comprensión lógica que dan al propio estatuto de la CEI, cuando hay uno a dos candidatos, gana quien tiene la mayoría. En el COI no aparecen las palabras mayoría simple, relativa o absoluta, porque cada país puede tener una connotación diferente”.

¿Cuál es su punto de vista sobre el voto nulo que se dio?

“Los votos nulos, las abstenciones y los votos en blancos no son válidos, como aparece en la Carta Olímpica, por lo que eso no era una opción, porque no había un candidato que se llamara ‘voto nulo’, entonces cómo se va a contar como legítimo”.

¿Qué pasa si se toma la decisión de hacer una nueva votación para el cargo de presidente?

“La decisión debe venir en derecho tras la recomendación del COI y si no es así, nosotros haremos respetar la decisión de la Asamblea General e iremos hasta donde se tenga que ir”.

¿Siente que el COP quedará más dividido?

“No lo veo así, pues cada quien tiene derecho a decidir a quién apoyar, pero una vez acabado el proceso electoral, seguimos siendo la familia olímpica con el objetivo de impulsar el deporte y Damaris Young será la presidenta de todas federaciones y trabajará para todas ellas”.

¿Siente que de parte del Gobierno hay apoyo a la candidatura del doctor Saucedo?

“Quiero pensar que no y que en general Pandeportes entiende que la ley establece claramente que debe haber una armónica colaboración”.

¿Considera correcto que haya seis meses de transición para que la nueva Junta Directiva tome posesión?

“Yo sí creo en la continuidad del trabajo y el proyecto Tokio lo comenzó la Junta Directiva que inició el señor Camilo y veo justo que termine este proyecto”.

¿Es Damaris Young el continuismo de Camilo Amado?

“Como persona valoro el trabajo de Amado y de su Junta Directiva, pero el que me conoce sabe que tengo criterio y nuestra gestión será nuestra y así también las decisiones”.

¿Se te ataca porque eres empleada del COP?

“Yo nunca he sido empleada del COP, tengo un contrato de servicios profesionales. Han sido ataques con mentiras y falsedades. Inicié prestando servicios por la demanda arbitral por las elecciones del 2012 y debido a que le salía muy costoso al COP, decidimos hacer un contrato por servicios profesionales por cantidad de horas”.