‘Este era el momento de Panamá’

Béisbol

El director de la novena panameña, Luis Ortiz, no se mostró sorprendido con la postergación del Clásico Mundial de Béisbol de 2021, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Aunque Ortiz sí lamenta la decisión por la oportunidad perdida para sus dirigidos: “Era el momento de Panamá”.

“Habíamos armado un gran equipo y estábamos listos para dar la batalla y conseguir ese anhelado cupo para el Clásico”, le dijo Ortiz a este diario mediante una conversación telefónica desde San Antonio, Texas (EU), lugar donde él reside.

Los partidos de clasificación para seleccionar a los cuatro representantes al Clásico debieron jugarse en marzo, pero se pospusieron tras el estallido global del nuevo coronavirus, causante de la Covid–19, una enfermedad que surgió en China a finales de 2019 y que se esparció en todo el mundo.

Este año iba a ampliarse la cantidad de participantes en el Clásico, y pasar de las 16 novenas competidoras en 2017, a 20.

Medios estadounidenses reportaron el pasado lunes que el Clásico Mundial de Béisbol no se celebrará el año que viene como estaba previsto, quedando a la espera solo del anuncio oficial.

“El pasado viernes tuve una conversación con un amigo y él me informó de la posibilidad de la cancelación del Clásico, así que no me sorprendió la decisión”, destacó el mánager panameño, que espera retomar las riendas de la representación nacional.

“Se nos fue esta oportunidad, era el momento de nosotros [Panamá]. Quería jugar y clasificar y para ello habíamos conformado una gran selección”, lamentó el miembro de la organización de los Reales de Kansas City.

Panamá ya había dado a conocer a los integrantes de la selección, entre los que se destacaban prospectos y jugadores que militan y habían pasado por las Grandes Ligas.

“En estos momentos la prioridad es que las Grandes Ligas puedan comenzar a jugarse, y tan pronto suceda [esto] tendremos una luz de cómo hacer las cosas. Acá todo está paralizado y no se puede viajar, así que lo veíamos como una posibilidad”, agregó.

“Puede ser que en 2023 —fecha tentativa del torneo— tengamos nuevos Grandes Ligas panameños y podamos reforzar nuestro team”, detalló Ortiz sobre la futura competencia.

“La salud es lo primero, y hay que ver las medidas que implementen las Grandes Ligas. Todo ha cambiado con esta pandemia, hay que esperar”, insistió Ortiz. El manáger añadió que se pone a disposición de la Federación de Béisbol para la próxima convocatoria.

Sobre su futuro en el equipo dejó claro que no ha hablado de manera oficial con la directiva de la Federación de Béisbol, pero enfatizó que la pandemia lo ha cambiado todo, dando a entender que su futuro es incierto en la selección.

Panamá venía de dos procesos (2013 y 2017) en los que no logró clasificar a las últimas dos ediciones del Clásico Mundial. La más reciente participación panameña en un Clásico Mundial ocurrió en 2009 cuando no existían las rondas de clasificación.

Medios internacionales destacan que la cancelación del Clásico ocurre tras la paralización de la temporada de béisbol en Estados Unidos y Japón, así como del aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados del 23 julio al 8 agosto de 2021, todo por la pandemia que azota el mundo.