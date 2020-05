Exlanzadora de béisbol Mary Pratt fallece a los 101 años

luto

Mary Pratt, quien se cree fue una de las últimas sobrevivientes de la liga de béisbol femenina que se llevó a la pantalla en la película de Hollywood League of They Own, murió a los 101 años.

Como ícono del béisbol femenino, Pratt lanzó en la década de 1940 para los Rockford Peaches, uno de los equipos originales de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL). Ella era la última sobreviviente de los Peaches (melocotones).

Pratt murió mientras dormía en la residencia de ancianos John Scott en Quincy, Massachusetts, Estados Unidos.