Fepafut dice que Afutpa rechaza jugar el Clausura

torneo

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), mediante un comunicado, dio a conocer que la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) rechazó jugar el torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La nota destaca que durante varias semanas la Fepafut y representantes de Afutpa se estuvieron reuniendo virtualmente para conocer los planes de acción y la realidad económica del país, afectado por el nuevo coronavirus.

“Resultó imposible poder aceptar el monto requerido por Afutpa, no porque la Fepafut no quisiera, sino porque ese dinero no existe”, detalla el comunicado.

Juan Ramón Solís, en representación de Afutpa, explicó que los jugadores aceptaron una reducción de salario, pero que lo ofrecido no cumple con sus aspiraciones para el torneo, que debía arrancar el 15 de julio.