Gaby y Manotas se verán las caras en la Copa Libertadores

FÚTBOL

Dos panameños se enfrentarán en la Copa Libertadores, tras celebrase ayer el sorteo de los octavos de final de la competición sudamericana.

Se trata de Gabriel “Gaby” Torres, atacante del Independiente del Valle (Ecuador), y el portero Luis “Manotas” Mejía, de Nacional de Montevideo (Uruguay).

La Conmebol dio a conocer los octavos de final: la ida será entre el 24 y 26 de noviembre, mientras que las revanchas se disputarán entre el 1 y 3 de diciembre.

Las otras llaves las jugarán: Guaraní (Paraguay) vs. Gremio (Brasil), Delfín (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil) e Internacional (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina).

Además: Racing (Argentina) vs. Flamengo (Brasil), Libertad (Paraguay) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia), Atlético Paranaense (Brasil) vs. River Plate (Argentina) y Santos (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).