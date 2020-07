Gavilán Gómez: ‘Todo ha sido un show’

Fútbol panameño

El futbolista panameño que más veces ha vestido la camiseta de la selección de Panamá tiene varias cosas que decir.

No solo le preocupa el futuro de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), sino que teme por un posible retroceso, luego de ver la forma como algunos dirigentes insisten en jugar con la ilusión y el futuro del jugador.

Para Gabriel Gavilán Gómez, la pelota no solo está en la cancha del Ministerio de Salud (Minsa), encargado de decidir si habrá o no fútbol cuando comiencen a disminuir los casos positivos del nuevo coronavirus.

Para Gavilán, la pelota está en la voluntad de los dirigentes de intentar cambiar la dirección de un fútbol nacional que sigue secuestrado por un pequeño grupo que no desea ver más allá.

Con temas como la escogencia del próximo entrenador y todo su “show”, más la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) y sus luchas continuas a favor de los jugadores, aquí las palabras de un histórico jugador que escoge levantar la voz para decir lo bueno, lo malo y lo feo del fútbol nacional en estos momentos de pandemia.

¿Qué está pasando con la LPF?

Nos preocupa mucho. Seguimos sin saber si va a haber liga o no. Nos preocupa el hecho de que por parte de la directiva de los clubes aún no se ha hecho un esfuerzo por intentar reactivar esto. Y estamos todos a la deriva.

Como jugador del San Francisco FC, ¿le han comunicado si habrá liga o no?

Los jugadores todavía estamos esperando tener comunicación con el presidente. El equipo sigue entrenando vía Zoom y, aunque mi contrato era hasta el 30 de junio, sigo participando mientras espero poder conversar con el equipo y así resolver mi situación contractual lo más pronto posible.

¿Piensa que hay algún interés de los equipos en jugar en lo que resta de este año?

Por lo que vi en un comunicado, en el que hay cinco equipos que no querían jugar, pienso que no, porque hay una división interna. Y te lo digo con nombres: Plaza Amador y Árabe Unido han intentado hablar con sus jugadores para llegar a un acuerdo sobre una demanda que tienen de Afutpa por falta de pago y no por un interés de volver a jugar.

¿Y qué le dice a esos directivos?

Les digo que dejen de estar jugando con la ilusión de esos jugadores. Van y les dicen que si no llegan a un acuerdo, no van más a la selección. Y eso no es de ahora, siempre ha pasado. Pero yo tuve 17 años en la selección y las veces que estuve fue porque me lo gané, no porque alguien me metió. Y me da tristeza, porque hace poco vi como un jugador le pedía a Afutpa que retirará la demanda, porque ya habían arreglado con un directivo de boca. Entonces, ¿los jugadores van a la selección por rendimiento o por capricho de un directivo? Mucho cuidado con esto.

Estamos en medio de una pandemia y una crisis económica, ¿ve factible jugar por $315 al mes como propone la liga?

Honestamente, los únicos que podrían estar dispuestos a jugar son los jugadores de Costa del Este y Alianza, o los chicos de la Sub-19, que de pronto lo pueden ver viable, porque es más de lo que tienen en su contrato. Pero hay otros a quienes se les va a dificultar, como los chicos de Colón, que juegan en La Chorrera. Solo con el pasaje se les va ese dinero.

¿Qué mensaje tiene para esos equipos?

Que hay que buscar alternativas. No podemos acomodarnos a que todo nos lo den. No podemos quedarnos a la espera de que la federación nos resuelva todo. Hagamos un esfuerzo todos. Toda empresa tiene un espacio de mercadeo. Empecemos a mercadear el producto. No se puede depender solo del dinero que sale de las televisoras.

¿Y qué propone como solución?

Mira, nosotros los llamados viejitos de la selección, en conjunto con Afutpa, hicimos hace poco, en plena pandemia, una labor social con el llamado Futboltón. Todo fue de última hora y sacamos casi $34 mil. Ese dinero ahora está siendo destinado para la Sub-19 y el fútbol femenino en bonos de supermercados. Y uno dice: “nosotros improvisamos con esto y en 10 días de pandemia sacamos $34 mil”. Y, ahora, equipos con historia, títulos, con sus jugadores, ¿no tienen cómo gestionar más de $315?

¿Le molesta que con todos estos problemas de la liga solo se esté hablando del próximo técnico de Panamá?

Sí, porque solo nos hemos volcado en eso. Veo los noticieros y solo hablan del próximo técnico o de las ligas internaciones. Poco o nada de la LPF. No hablan de la situación precaria que están viviendo los jugadores, no hablan del fútbol femenino. Tampoco dicen que la Liga de Ascenso y la liga femenina ni siquiera se inició. Es increíble como estamos peleando por una sede de un Mundial Sub-20 femenino y ni tenemos liga femenina. Pero mediáticamente lo entiendo. Pones lo de los técnicos y así los medios tienen algo de qué hablar.

¿Estaría a favor de esperar que se resuelva todo y mejor jugar en 2021?

Yo quiero jugar. Uno se prepara para eso. Pero tenemos que esperar [para ver] qué medidas va tomar el gobierno con esto de la pandemia. Recuerda que nosotros estamos en el bloque 6 y ni siquiera ha iniciado el bloque 3 y ya estamos en julio. La desobediencia ha llevado a que todo se retrase. Y si vamos a hacer algo, mejor lo hacemos bien. No se puede jugar un torneo de un mes.

¿Pareciera que hay falta de voluntad de algunos equipos?

Todo está en las ganas. Y por eso aplaudo al Sportig San Miguelito. Y me duele decirlo, porque yo soy muy panameño, pero ahí tu notas la cultura deportiva. Son directivos costarricenses. Y ahí se ve el profesionalismo. Eso hay que alabarlo. Incluso, hubo un momento en pandemia que ese club estaba pagando el 100% y los otros equipos le cuestionaron que por qué estaba pagando eso, si el acuerdo era por el 50%. Y eso te habla del deseo de un club de convertir esto en una industria, de hacer un cambio, contra otros dirigentes que solo ven esto como un hobby.

Sobre la escogencia del nuevo entrenador, ¿qué piensa?

Todo ha sido un show. Lo único es que sí tengo que hacer una pausa para felicitar a Jaime Penedo y Pacífico Girón por su trabajo en un Comité Técnico que se creó para buscar algo diferente en la forma como veníamos escogiendo por muchos años a los entrenadores. Y ver cómo han querido atacarlo de forma mediática. Uno, como jugador, siempre cuida su prestigio Uno entiende las críticas, pero atacar a la persona no es lo correcto. Han hecho un trabajo excepcional. Lastimosamente, y lo veo así, ellos no tienen incidencia y es el Comité Ejecutivo el que toma la decisión final.

¿Le gustan los tres perfiles?

Me gustan. Los tres son europeos. Los tres son jóvenes con licencia UEFA. Revisé todos los perfiles, sus equipos, los porcentajes y las tres carpetas van de la mano. El margen de diferencia no es mucho entre ellos. Solo esperemos no equivocarnos en la escogencia del entrenador.

¿Podrá funcionar la filosofía europea con el jugador panameño?

Si la mentalidad del jugador panameño no cambia, puede venir Guardiola y no vamos a conseguir nada. Hay cierta relajación en el jugador y eso hay que sacarlo. Pero el modelo europeo puede funcionar, porque tenemos jugadores jóvenes, que se pueden adaptar a ese estilo de juego, de pocos toques y rapidez. Tenemos jugadores en Europa y esa juventud se va encontrar con un técnico europeo. Pero lógico, eso va a tomar tiempo.

Habla de juventud y tiempo. Por lo que veo, ¿apuestas más al próximo Mundial de 2026 y no tanto al de 2022?

Sin duda alguna. Soy fiel creyente de la formación y los procesos. Para mí, es reestructurar todo. Tienes un técnico joven, con ideas claras, tienes una selección joven y pensaría formar todo pensando en el año 2026. Lógico, si se da el nuevo calendario y estamos en la jugada, vamos a competir para 2022.

Por último, ¿que va a pasar con su carrera, se retira este año?

Es triste. Quería terminar en mi país como hizo Blas (Pérez) en el Árabe, como hizo Felipe (Baloy) saliendo campeón en el Tauro. Y es una pena que ha llegado el tema de la Covid-19. Pero, a la vez, este tiempo me ayudó para analizar y mirar otras cosas, otros proyectos, y para decidir sobre lo que quiero hacer. Quisiera retirarme jugando al fútbol, pero si la situación sigue siendo insostenible, ya este sería el último paso que daría.

¿Y si hay liga este año, jugaría?

Aunque no tengo contrato con el San Francisco, sigo entrenando con el equipo. Sigo manteniéndome en forma. Tengo la ilusión de cerrar mi carrera jugando al fútbol, pero los tiempos de Dios son perfectos y me adaptaré a lo que vaya a suceder.