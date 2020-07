Carlos Harvey: ‘Mi primera meta es debutar en la MLS’

Panameño en la MLS

A una semana de que regrese la Major League Soccer (MLS), un joven jugador panameño busca hacerse su nombre en uno de los equipos más importantes de esa liga.

Su nombre es Carlos Harvey y su meta en esta temporada es poder jugar con el Los Ángeles Galaxy.

Harvey, de 20 años de edad, se une a los seleccionados Román Torres, del Inter Miami; y Aníbal Godoy, del Nashville SC, como el tercer panameño en la MLS.

Identificado con el estilo de juego del ya fallecido volante de la selección nacional Amilcar Henríquez, Harvey firmó el año pasado con el segundo equipo del Galaxy y jugó toda la temporada en la United Soccer League (USL).

Fue tan bueno su desempeño en la USL, que el primer equipo decidió llamarlo a principio de este año para realizar la pretemporada junto a grandes figuras del fútbol, como el mundialista argentino Cristian Pavón y el goleador mexicano Javier Chicharito Hernández.

Al final, después de una larga pausa de tres meses por el nuevo coronavirus, el Galaxy volvió a mirar a su equipo B y decidió apostar por el mundialista Sub-20 panameño al subirlo al primer equipo.

Y, a una semana de que la joven promesa formada en el Tauro FC viaje a Orlando para disputar el inicio de un torneo especial en el Complejo ESPN Wide World of Sports, Harvey conversó con La Prensa para detallar sus sensaciones como nuevo jugador en el equipo más ganador de la MLS.

El Galaxy, que dirige el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, tiene anunciado debutar en el torneo de Disney World el próximo 13 de julio, cuando se enfrente ante el Portland Timbers, como parte de la acción del grupo F.

Con temas como su buena relación con el defensor costarricense Geancarlos González y el duro golpe que significó la salida de su amigo y compañero de equipo, el panameño Ernesto Walker, aquí las palabras del nuevo miembro de la galaxia de Los Ángeles.

¿Cómo fue el momento cuando recibió la noticia de que iba a jugar en el primer equipo del Galaxy?

Fue hace como dos semanas cuando firme el contrato con el primer equipo. Me dijeron que me iban a subir y yo no podía dejar de sonreír.

Estamos hablando de uno de los equipos más importantes de la MLS. ¿Le sorprendió el llamado?

Desde el año pasado ya me habían dicho que la próxima pretemporada la iba a hacer con el primer equipo. Y que solo iba depender de mi ganarme un puesto con el primer equipo.

¿Cuáles son sus metas para esta temporada con el Galaxy?

Mi primera meta es debutar en la MLS, y ya después lo que venga.

Está en un club con varias estrellas, como Javier ‘Chicharito’ Hernández. ¿Cómo ha sido jugar con el mexicano?

Chicharito es muy humilde, me habla bastante, me corrige. Me dice que tengo bastante talento para seguir creciendo.

¿Ya ha podido conversar con el técnico Guillermo Barros Schelotto?

Sí, él me habla bastante. Me dice que no tenga miedo, que coja la pelota con confianza y me corrige todas las cosas que hago mal. Me dice que me gane un puesto y yo solo trato de absorber todo lo que me dice.

Llega a un equipo en el que Jaime Penedo fue figura y logró salir campeón. ¿Le hablan mucho del arquero panameño?

Jaime es bastante importante acá. Todo el mundo lo conoce. Yo pregunto por Penedo y todos me dicen que era una gran persona. Todo el mundo lo quiere.

Con la selección Sub-20 de Jorge Dely Valdés le vimos tanto de defensor central, como de volante. ¿Qué posición está jugando en el Galaxy?

Me están utilizando mas de volante de contención.

Y en esa posición, el Galaxy cuenta con un jugador importante como Jonathan Dos Santos, ¿qué nos puede decir del seleccionado mexicano?

Jonathan es un jugador de mucha calidad, tiene un toque impresionante. Pero yo estoy trabajando para que día poder ser mejor que él.

Llegó al segundo equipo del Galaxy el año pasado junto al también panameño Ernesto Walker. ¿Cómo fue cuando Walker se tuvo que regresar y se quedó solo?

Chuzo, esos fueron momentos difíciles, porque con Walker formábamos una pareja importante, nos llevábamos muy bien, teníamos buena comunicación. Éramos nosotros dos, pa' arriba y pa' abajo, siempre juntos, y fue bastante triste cuando se fue.

¿Ya le tocó realizarse la prueba por la Covid-19?

Sí, acá el club te hace la prueba cada dos días, son bastantes estrictos con eso.

¿Y cómo va con el idioma inglés?

Mi inglés va avanzando poco a poco. El año pasado no estaba en nada, pero este año sí estoy mejorando bastante.

¿Con qué compañero del primer equipo se asocia más?

Con el tico Geancarlo (González). El Pipo me aconseja mucho, es tremenda persona.

¿Qué aspecto de su juego siente que debe mejorar?

Hay veces que se me complica girar en el medio, y eso me lo están mejorando acá.

¿Qué entrenador le ha marcado en su joven carrera?

El profesor Jorge (Dely Valdés). Me ha enseñado bastante, siempre estamos en contacto y me dice que no baje la intensidad.

En el caso de la selección de Panamá, se habla mucho sobre quién será el próximo Gavilán Gómez. ¿Se ve en esa posición?

Como todo jugador, uno trabaja para estar en la selección de Panamá y espero poder convertirme en un referente en esa posición.

¿Hay algún jugador de la selección con quién se identifica en su estilo de juego?

Yo miraba bastante a Amilcar Henríquez. Y siento que su forma de jugar se parece mucho al mío.

¿Cuál es su horario de entrenamiento con el LA Galaxy?

Con esta pandemia, estamos entrenando lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Tenemos libre los miércoles y domingos. Tengo que estar a las 9:00 a.m. en el estadio y el entrenamiento arranca a las 10:00 a.m.

¿Tiene definida alguna rutina?

Llego al entrenamiento y me hago mi desayuno. Después, me cambio y me meto al gimnasio un rato para estirar y eso. Y a las 10:00 a.m., cuando comienza la práctica, ya estamos en la cancha.

¿Ya le dijeron qué número le van a dar?

Todavía no sé. Me dijeron que quedaban el 6 y 7, pero todavía no sé si me van a cambiar el número o me quedo con el mismo.

Muchos panameños firmaron para jugar en la USL, pero usted es el primero que logra subir a la MLS. ¿Qué significa eso para usted?

Significa bastante para mí. Hace poco hablé con varios de ellos, que me estaban felicitando. Pero yo quiero que ellos también crezcan como futbolistas y lleguen al primer equipo.

¿Qué le dice a los aficionados que ahora van conociendo que hay un panameño en el LA Galaxy?

Les digo que cada día voy a dar lo mejor de mí para poder ir creciendo futbolísticamente. Y pronto me verán, si Dios quiere, en la selección de Panamá.