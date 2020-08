‘Hay que adaptarse a vivir con esta enfermedad’

ESGRIMA

Arturo Dorati, una de las máximas figuras nacionales de la esgrima, dio un pantallazo sobre la realidad actual del atleta panameño.

Él se contagió del nuevo coronavirus, lo venció y su recomendación es que hay que adaptarse a vivir con la enfermedad.

Aspirante a los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo que el deporte en Panamá mejoraría enormemente si se escuchara y respetara a los atletas. “Somos los que sudamos, sufrimos, lloramos, sacrificamos, entrenamos, lesionamos y arriesgamos; todo por Panamá. Merecemos respeto”, dijo en entrevista con La Prensa, en la que además criticó el apoyo que reciben los atletas.

2020 ha sido un año complicado para la esgrima debido a la pandemia del nuevo coronavirus, ¿cómo se mantiene en forma?

Mantenerse en forma no ha sido tan difícil como pensé que iba a ser. Es cuestión de disciplina, perseverancia y fuerza de voluntad; querer hacerlo. Como atletas, no debemos bajar el ritmo de entrenamiento ni subir de peso, perder flexibilidad, fuerza, etc. El virus me pegó un buen susto y varios médicos me han dicho que mis buenas condiciones físicas pudieron haber ayudado a que no fuera tan fuerte. Técnicamente, ha sido la parte difícil de mantener, ya que no puedo entrenar con mi maestro y compañeros, pero esto me ha llevado a mejorar la táctica, el trabajo mental y las condiciones físicas en general.

Ha sido uno de los atletas élite de Panamá que se ha contagiado de la Covid-19 y se ha recuperado, ¿cómo fue ese proceso?

Estuve mal casi una semana completa, con mucho malestar: dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal, mareos, escalofríos y mucha debilidad. Me prohibieron la actividad física durante dos semanas y apenas me sentí mejor, me puse a entrenar con el fin de estar más fuerte que antes.

Limpio del proceso de recuperación, se convertirá en donador de plasma convaleciente.

Aún no he donado. Estoy en casa con mi recién nacido y mi esposa. Pero sí, quiero donar.

Las autoridades están evaluando darle permisos a atletas de alto rendimiento para que entrenen en los gimnasios, ¿qué opina sobre esta acción?

Es lo ideal. Al final, tendremos que adaptarnos a vivir con una enfermedad más a la que temer y respetar. El mundo seguirá con sus planes y debemos adaptarnos también. Muy buena la idea de permitir que los atletas retomemos entrenamientos, siempre y cuando se respeten las medidas preventivas. Muchos debemos buscar nuestra clasificación a Tokio y ahora a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No podemos quedarnos sin entrenar.

Tiene aspiraciones para ir a Tokio El esgrimista no descuida sus entrenamientos. Aspira a ser uno de los integrantes de la representación panameña en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.

Hay muchos deportes que se han mantenido entrenando y compitiendo virtualmente, ¿esto sucede con la esgrima?

En la esgrima es muy difícil que nos midamos virtualmente. No hay competencias para medir la técnica o postura en nuestro deporte. Es uno contra uno, como en un duelo real, solo que sin que nadie muera [...] Ha habido uno que otro evento virtual, pero en los que los ganadores son quienes reciben más votos, una competencia más de popularidad que de esgrima en sí.

¿Tendría alguna posibilidad de representar a Panamá en Tokio?

Si entreno lo necesario, si me dedico lo suficiente, si me preparo bien y logro clasificar... claro que hay posibilidad.

¿Qué pasa por su mente ante la posibilidad de que los Juegos de Tokio se puedan suspender o cancelar por la pandemia del nuevo coronavirus?

No es algo que me estrese. La salud es primero. Si queremos competir, debemos estar sanos primero.

Es tiempo difícil para todos, el deporte no escapa a esa realidad, ¿qué mirada le da al nuestro?

Nuestro deporte está bastante golpeado. Como todo en nuestro país, por la corrupción y la política, y ahora la Covid-19. Hay gente que quiere arreglarlo. Los atletas, por ejemplo, queremos arreglar nuestro deporte nacional, pero solo podemos hacerlo si se nos apoya, si se nos respeta y nos escucha.

¿Los esgrimistas panameños de la selección nacional tienen apoyo gubernamental?

Se cubrieron algunas competencias del año pasado. Pero en su mayoría, los atletas compiten y cubren sus gastos.

¿Quisiera enviarle un mensaje a las autoridades deportivas?

El deporte en Panamá mejoraría enormemente si se escuchara y respetara a los atletas. Después de todo, las federaciones y las instituciones deportivas se deben a los atletas, que somos los que sudamos, sufrimos, lloramos, sacrificamos, entrenamos, lesionamos, arriesgamos...; y todo por Panamá. Merecemos respeto, merecemos que se nos escuche, merecemos que seamos tratados como representantes de Panamá, con orgullo... y no como si fuéramos indispensables. Muchos atletas se retiran por falta de apoyo, respeto y atención.