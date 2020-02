‘Hay que hacer un relevo generacional rápido’

Fútbol femenino

Llegó con bombos y platillos luego de clasificar la selección femenina de Venezuela a su primer Mundial.

Pero con 20 goles recibidos en sus primeros tres partidos como técnico del equipo femenino de Panamá en el pasado Torneo Preolímpico, las críticas no demoraron en llegar.

Nacido en Panamá, pero con varios años de dirigir en el fútbol venezolano, Kenneth Zseremeta reconoció que se cometieron muchos errores en sus primeros meses como líder de la escuadra femenina.

Las chicas panameñas cayeron goleadas por 6-1 ante Costa Rica, 8-0 ante las campeonas mundiales Estados Unidos y por 6-0 ante Haití en su último partido a finales del pasado mes de enero en el estadio BBVA en Houston, Texas.

Errores como el tiempo de preparación, desconocimiento del grupo y algunas fallas en la liga local fueron apuntadas por Zseremeta como lecciones aprendidas luego de la vergonzosa participación.

Zseremeta señaló que buscará hacer un “relevo generacional” lo más rápido posible para poder formar un equipo competitivo y luchar por el histórico boleto al próximo Mundial de 2023.

Y como punto clave, destacó la participación del equipo femenino próximamente en el Mundial Sub-20, que se realizará en el mes de agosto en Panamá y en Costa Rica.

“Esta categoría que va a participar ahora de un Mundial Sub-20, viene siendo la base que voy a utilizar por los próximo tres años con miras al Mundial de 2023”, detalló Zseremeta.

Aquí las ocho preguntas con el técnico de la selección femenina mayor y Sub-17 de Panamá.

¿Qué sigue después de la mala presentación en el Preolímpico?

Ya se ha revaluado todo. Evidentemente se desconocía el grupo. Ahora toca empezar y reconstruir todo esto. Era el inicio de mi proceso y estábamos pasando una transición del técnico anterior. Ahora vamos a evaluar la liga, pero más que todo ver a nuestras jugadoras que están afuera y vamos a trabajar con la selección Sub-17 con miras a Toluca.

¿Qué lecciones se aprendieron en el Preolímpico?

Aprendimos sobre el tiempo de preparación. Sabemos que las jugadoras panameñas carecen de algunos conceptos y en eso Costa Rica y Haití tienen un proceso estructurado largo. Sabemos de las necesidades que tenemos y ahí pecamos en ese aspecto. Nos falta desarrollar más la liga. Vimos que en las redes sociales se atacaron diferentes situaciones, una de ellas el tiempo que tuvimos, también los escenarios deportivos internacionales, y todo eso lo vimos en las reuniones que tuvimos con la junta directiva y el comité de selecciones, y concluimos que eso no puede volver a suceder y asumo la responsabilidad de todo lo que sucedió. Ahora nos toca la responsabilidad de intentar clasificar al Mundial de 2023 que fue la razón de mi contratación.

¿Qué le gustaría aclarar de todo lo que se dijo sobre la pobre participación del equipo?

Nosotros vinimos aquí a aportarle un trabajo a la federación y ningún entrenador quiere perder y menos por ese rango tanto alto. Nadie quiere ser juzgado con tanta rigurosidad. Ya se han planteado ciertos aspectos de lo que sucedió y se han tomado medidas. Vamos a ser más rigurosos, empezando por la liga donde tenemos una reunión con los clubes para acatar las debilidades que tenemos. Y es importante que todos estemos unidos en la misma comunicación.

En cuanto a las jugadoras que están en el extranjero, llamó la atención que muchas de ellas no estuvieran en el Preolímpico, ¿existe algún problema?

Esos son conceptos viciados por las redes sociales, rumores. No puede haber algún tipo de problema en la relación cuando llega una persona y no las conoce. Una vez concluyan con sus ligas, las vamos a estar llamando y nos vamos a reunir con el departamento de selecciones para ver cuáles son sus objetivos con la selección nacional y sé que no van a desistir de participar en un proyecto que la federación tiene como uno de sus más importantes.

En cuanto a la necesidad de partidos amistosos para las chicas, ¿hay algunos programados próximamente?

Ahora estamos en un momento importante para la selección Sub-20. Esperamos que en el mes de junio podamos tener partidos para el equipo mayor. Tenemos en mira a dos países que están cerca a Panamá que son Ecuador y Perú y se le presentará a la comisión de selecciones estas propuestas para las fechas FIFA de junio.

¿No jugarán en las fechas FIFA de marzo?

No, evidentemente están las categorías Sub-17 y Sub-20 en preparación y está algo apretada la agenda. También queremos darle algo de descanso a las chicas, pronto empieza la Liga Femenina de Fútbol y vamos a revaluar la selección.

¿Se viene una reconstrucción del equipo mayor?

El Mundial Sub-20 nos va a arrojar un grupo de jugadoras importantes. Ya Panamá concluyó una etapa con dos entrenadores que hicieron un trabajo muy importante, en Víctor Suárez y Raiza Gutiérrez, y eso tiene su valoración. Pero esta categoría que va a participar ahora de un Mundial Sub-20, viene siendo la base que voy a utilizar por los próximo tres años con miras al Mundial de 2023. Esto también se va a hacer en el masculino y por ahí esta el enfoque del profesor [Américo] Gallego y mi persona. Hay que hacer un relevo generacional rápido para que se pueda llegar a un entendimiento de que hay jugadores o jugadoras que culminaron su etapa como seleccionados nacionales.

Para el Mundial Sub-20, ¿va a trabajar en el cuerpo técnico junto a Raiza?

No, ella tiene la responsabilidad con la Sub-20 y yo estaré con Sub-17. Lo que hablamos es que ella al final me va a dar su evaluación y junto a la comisión de selecciones, se le tomará referencia sobre qué jugadoras están para el nivel de la selección mayor.