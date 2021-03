Hoy se inicia el torneo de béisbol juvenil

VERSIÓN 52

Con un solo partido y en un nuevo estadio, se pondrá en marcha esta noche la versión 52 de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Juvenil, categoría que los últimos años ha sido la que más expectativas ha generado entre los fanáticos en nuestro país.

Las novenas de Chiriquí y Chiriquí Occidente serán las encargadas de iniciar la fiesta del panameño y, de paso, inaugurar el nuevo estadio Glorias Deportivas Baruenses, en Puerto Armuelles. El duelo arrancará a las 7:00 p.m., según el calendario.

Al igual que sucedió en octubre del 2020 con el Estadio Remón Cantera de Aguadulce, el nuevo Glorias Baruenses tendrá que inaugurarse sin la presencia de fanáticos en las gradas, por disposición de las autoridades de salud debido a la pandemia del coronavirus.

“Vamos a tratar de hacer las cosas bien y salir con ese primer triunfo. Que los muchachos salgan a jugar pelota de la mejor manera para que el fanático de Chiriquí Occidente se sienta contento”, señaló Dimas Ponce, director de la tropa occidental.

Carlos Louis, técnico cubano al servicio del elenco chiricano, recalcó que la meta de sus muchachos es salir a lograr esa décima corona que le ha sido esquiva desde el año 2011.

“La mentalidad de este grupo es salir a competir y a buscar la corona nacional. Ningún equipo chiricano sale a participar nada más”, precisó Louis.

Sistema de torneo

Después de esta noche, los demás juegos del campeonato tendrá como sedes los estadios Remón Cantera, además del Roberto “Flaco Bala” Hernández y Olmedo Solé, en Las Tablas.

En la fase regular, los equipos fueron divididos en dos grupos. Cada novena jugará dos veces contra los rivales de su grupo y uno contra los equipos de la llave contraria, haciendo un total de 16 encuentros. (Ver gráfica).

Las ocho mejores novenas avanzarán a una etapa en la que se medirán: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5, en series pactadas al mejor de tres. De allí saldrán los semifinalistas y luego los finalistas. Estas dos últimas etapas tendrán series al mejor de siete.