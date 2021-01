José ‘Magnífico’ Núñez quiere impresionar a los gringos

BOXEO PROFESIONAL

Triunfar y a la vez dejar una grata impresión son los principales objetivos que se ha trazado el boxeador panameño José Magnífico Núñez para cuando haga su debut en los cuadriláteros norteamericanos el próximo 20 de enero.

Núñez, de 22 años de edad, se encuentra concentrado en la ciudad de Coachella, California, desde el 20 de diciembre de 2020 con miras al pleito que sostendrá ante el armenio Aram Avagyan.

“Desde que inició la pandemia he estado preparándome porque sabía que me iba a llegar una oportunidad como esta. Ahora solo me queda aprovecharla sacando una buena victoria para impresionar y abrir más puertas acá en Estados Unidos”, comentó Núñez a La Prensa desde suelo gringo.

“Desde que comencé este deporte he soñado con pelear acá en Estados Unidos y sé que después de este 20 de enero conseguiré muchas oportunidades más”, recalcó el peleador capitalino, quien está clasificado como retador número 14 al título mundial pluma (126 libras), que avala la OMB.

Sobre Avagyan (10-0-1, 4 nocauts), Núñez indicó que conoce ciertas cosas.

“He visto algo, pero no mucho porque ninguna pelea se parece a otra, ya que todos los rivales son diferentes. Sé que él va de menos a más, pero estamos preparados para salir a ganar cada uno de los ocho asaltos”, precisó.

Por último, Núñez (11-0-1, 4 nocauts) dijo que estará viajando el próximo domingo hacia la ciudad de Connecticut, sede del pleito, que tendrá lugar en el Mohegan Sun, en Uncasville.