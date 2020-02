Juegos regionales Panamá 2022 salen de la zona de riesgo

polideportivo

Luis Mejía dijo varias frases que sacan de la zona de riesgo a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022. “No fue necesario que tuviera que establecer la importancia de los juegos. Hubo una presentación que fue de nuestra entera satisfacción. Se acabó el tiempo de la planificación. Vamos en buena ruta. Estos juegos son para conquistar y me voy optimista”.

Estas fueron algunos de los enunciados que esbozó el presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) sobre el desarrollo de los Juegos de Panamá 2022, en una rueda de prensa que se realizó en las oficinas del Comité Organizador tras una visita relámpago al país, en la que se empapó de los últimos avances en diferentes materias sobre esta cita deportiva internacional panameña, con un costo aproximado de 300 millones de dólares.

¿300 millones de dólares son suficientes para unos Juegos de esta naturaleza? “Bien administrados y como están planificados, esto debe dar para conseguir un buen resultado”, respondió el dirigente que venía de una reunión en Presidencia y de un recorrido por el Comité Olímpico.

Mejía estuvo acompañado en la conferencia por los presidentes Henry Pozo y Camilo Amado, del Comité Organizador de Panamá 2022 y Comité Olímpico, respectivamente.

En visitas anteriores de la Odecabe surgió la advertencia de que la sede estaba en peligro. ¿Se va con esta preocupación? “No, la ruta está definida para lograrlo”, agregó.

El presidente dominicano dijo que sostuvo una reunión en la presidencia de la República en la que le informaron en “tiempo y espacio” sobre el nivel de desarrollo en que está la organización de estos juegos.

“Como presidente de la Odecabe no fue necesario que tuviera que establecer la importancia de los Juegos, esa es una materia que está consumada por el Comité Organizador y el Gobierno. Fue fácil determinar que esas responsabilidades están bien claras”, destacó el dirigente dominicano.

“No vine para complacer a nadie, quería dejar claro que tanto para Panamá como para Odecabe los Juegos son el principal activo”, señaló Mejía quien añadió que “estos juegos no pueden tener tropiezos. Son para conquistar no solo a Panamá sino a los residentes del América Central y del Caribe.

El presidente de Odecabe les comunicó a los medios de comunicación que ha quedado claro que se “acabó el tiempo de la planificación, que no queda más tiempo y que hay que ejecutar”.

“Para mí ese fue el mensaje, vine a buscar algo parecido, pero surgió sobre la mesa. Ha quedado constancia de que estamos ajustados en la consecución de las metas, la planificación está hecha, vi diseños, [y] las construcciones nuevas están 90 por ciento definidas”, añadió.

El dirigente elogió la aptitud y disposición del presidente Laurentino Cortizo por el entusiasmo propio de un mandatario de una nación que sabe de esta responsabilidad.

Mejía les pidió a los responsables del deporte panameño, compromiso para que los atletas se preparen bien y tengan lucidez. “Vi a Pandeportes y al Comité Olímpico de Panamá trazando una ruta para el atleta. No nos podemos dar el lujo de que el deporte panameño no se luzca durante los juegos, no debe ser. Hay que invertir y trabajar muy duro para que se sientan orgullosos de sus representantes”.

“De ahora en adelante nos queda una ruta de trabajo, por eso me declaro complacido y quiero mandar este mensaje: “Estoy en sesión permanente con los medios de comunicación”.

Comentó que “de nada sirve tener unos Juegos que no dejen un legado. La razón de ser de este evento es dejar al país una estructura, sobre todo para los atletas, los deportes y el pueblo panameño”. Citó como ejemplo que “en República Dominicana lo que cambió el deporte para bien, fue ser sede de unos Juegos Panamericanos y de ahí en adelante ocupa un lugar importante”.

Luego de estas reuniones destacó que se marcha optimista. “Fue bueno que todos estuvimos claros que se acabó el tiempo de planificación, ahora es tiempo para la ejecución, para mí ese fue el mejor mensaje que me llevo”, concluyó.