Jurado fue tercero en la montaña del Tour de Selangor

ciclismo

El pedalista panameño Christopher Robin Jurado López terminó la montaña del Tour of Selangor, disputado en Malasia entre el 17 y 21 de diciembre, con el cual cerraba la temporada 2019.

Jurado, quien lució los colores del Terengganu Inc. TSG Cycling Team acumuló 8 unidades en este apartado que fue dominado por el australiano y además campeón del Tour, Marcus Culey (Team Sapura Cycling) con 33 puntos.

Igualmente el chorrerano fue segundo en dos de las cinco etapas. En la tercera jornada, entre Cyberjaya y Bukit Jugra, con 90.5 kilómetros, Jurado entró a 10 segundos del ganador del día Marcus Culey.

También en la cuarta etapa Christopher Jurado fue escolta de Marcus Culey, faena de 145.2 kilómetros entre Selayang y Sungai Besar, ingresando a 23 segundos del triunfador.

“En algunas etapas me sentí un poco mal del estómago e incluso se me pasó por la mente abandonar a Dios gracias no fue así y pudimos hacer lo mejor para este equipo Terengganu Inc. TSG Cycling Team que me ha arropado como uno más de su familia”, dijo desde Malasia el pedalista istmeño.

El escuadrón en el que militó Jurado ocupó el tercer puesto a 16:23 minutos del campeón Team Sapura Cycling que totalizó 46.47:46 horas.

Además en la clasificación por puntos Christopher Jurado fue séptimo con 17 unidades capturadas y en la general individual final acabó en la casilla 51 con retraso de 33:17 minutos del campeón Marcus Culey que sumó 15 horas 24 minutos y 13 segundos en los cinco días de pedal.

“Les agradezco mucho la oportunidad que me han brindado acá en Malasia, así como a todos los que me apoyan siempre en mi país. Ahora a pensar en un leve descanso y luego enfocarnos en la Vuelta San Juan en Argentina, donde iremos con la Selección Nacional”, acotó el ciclista que en nuestro país corre con la tropa Aeronaval.

Jurado incluso tuvo una campaña muy extensa, iniciando la que inició el pasado mes de febrero en República Dominicana y culminó en Malasia, luciendo uniformes de diferentes escuadras nacionales e internacionales dejando siempre el nombre de Panamá en lo alto.

Profesionalmente Jurado ha estado con el Trevigiani Phonix-Hemus 1896 y el Terengganu Inc. TSG Cycling Team.