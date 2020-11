Christopher Jurado, la carta fuerte de Panamá

CICLISMO

Este sábado se abre el telón del II Campeonato Centroamericano de Ciclismo, con las competencias contrarreloj individual, y el domingo, la prueba de ruta, que tendrá como escenario de largada y final un sector comercial situado en las afueras de la ciudad de David.

Christopher Jurado quiere más

La propuesta nacional la encabeza el ya clasificado a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el chorrerano Christopher Jurado, quien recientemente se adjudicó los títulos de campeón de Panamá de ruta y de contrarreloj.

“Hemos logrado en las últimas competencias, específicamente en Guatemala, alcanzar lo que nos hemos propuesto gracias al apoyo de mis equipos en esta selección... Al igual que la mayoría de los ciclistas, estamos retomando el ritmo deportivo”, comentó Jurado, quien desde hace unos años centra sus entrenamientos y competencias en Europa.

‘El Águila Archibold’ quiere volar y ganar crono y ruta

El chiricano Franklin Archibold expresó que está enfocado en alcanzar las preseas doradas de ambos Centroamericanos.

“Es mi sueño y sé que puedo alcanzar muchas cosas en ambas”, dijo.

Sobre el tema de su bajo rendimiento en los nacionales, y más recientemente en la Vuelta a Guatemala, el davideño aceptó no haber estado en su mejor momento.

“Por lo de la Covid-19, venía entrenando no de la mejor manera a como estoy acostumbrado y realmente no me adapté al 100%”, adujo Archibold.

Dijo también que competir en Guatemala fue positivo, pese a que los registros no fueron los mejores al ubicarse en los últimos lugares de la general. “Mi cuerpo y mente fueron los que se beneficiaron”, afirmó.

“Existe una carga emocional mental cuando competimos y nuestro cuerpo no está al nivel que debiera”, apreció el ciclista.

No obstante, para este Centroamericano y la Vuelta a Chiriquí, advierte que está mejor. “He entrenado junto a la selección nacional, donde hemos podido mejorar en todos los aspectos, ya que hemos estado concentrados para ello”.

Añadió que pondrá su mejor esfuerzo en ganar estas pruebas del fin de semana y que luego, con el apoyo de su equipo (selección nacional), enfrentará el reto de revalidar el título de campeón del Giro a Chiriquí.

Itinerario de la primera jornada

El Centroamericano saldrá mañana con el crono individual desde las 8: 00 a.m., con la competencia del crono para las mujeres sobre un tramo de 22 kilómetros, un circuito que posee algunas áreas de dificultad por repechos o pequeños ascensos.

De manera individual y escalonada serán lanzadas con diferencia entre cada corredora de un minuto.

Tras concluir el circuito la última atleta, de inmediato se realizará la entrega de medallas para las tres mejores de cada categoría. Seguidamente se liberará el primer corredor del grupo de varones, para definir igual los tres mejores por categoría.