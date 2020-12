Koeman se incomoda tras comentario sobre Messi

FÚTBOL ESPAÑOL

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró este viernes que declaraciones como las del presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, afirmando que habría vendido a Lionel Messi, “no ayudan” a la tranquilidad del equipo.

“Los comentarios de fuera no me interesan y los de dentro del club no nos ayuda a tener la tranquilidad para hacer nuestro trabajo, que es ganar los partidos”, dijo Koeman en la rueda de prensa previa al duelo contra el Cádiz hoy (3:00 p.m.).

Este sábado también el Real Madrid se mide al Sevilla (10:15 a.m.).