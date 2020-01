La ‘cenicienta’ que quiere crecer

fútbol femenino

Se acabaron las vacaciones para la selección femenina de Panamá.

A tres semanas del debut en el torneo Preolímpico de la Concacaf, las chicas se emplearon a fondo en la mañana de ayer en su primer entrenamiento del año.

Kenneth Zseremeta, nuevo entrenador del cuadro femenino, lideró un exigente primer trabajo de casi tres horas en la cancha del Ernesto Cascarita Tapia, el cual contó con un grupo de 17 jugadoras.

Panamá se prepara para debutar en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el próximo 28 de enero cuando se mida ante su similar de Costa Rica en un encuentro a disputarse en la ciudad estadounidense de Houston, Texas.

Las chicas buscan hacer historia y conseguir la primera clasificación del fútbol panameño a unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, la tarea no es nada fácil con solo dos cupos disponibles para los equipos que logren avanzar a la gran final del Preolímpico, a jugarse el domingo 9 de febrero en Carson, California.

Nada de ‘cenicientas’

Y sobre estas posibilidades, Zseremeta aclaró al final del entrenamiento que el sueño de ir a Tokio 2020 sí era posible para Panamá, pero para eso primero había que cambiar la mentalidad.

“Ya nos tenemos que quitar ese cliché de cenicienta”, lanzó Zseremeta.

“El crecimiento se ve, pero estamos yendo a jugar acomplejados con los colosos”, agregó el dos veces técnico mundialista con la selección Sub-17 de Venezuela en 2014 y 2016.

Panamá se encuentra en el grupo B del Preolímpico con Costa Rica, Haití y Estados Unidos (EU).

Después del choque ante las ticas, Panamá vuelve a jugar el viernes 31 ante las campeonas del mundo y cierra la llave el lunes 3 de febrero ante Haití.

Por su parte, en el grupo A están Canadá, México, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Recordemos que los dos primeros lugares de cada llave avanzan a semifinales para jugar el partido definitorio que otorga los dos cupos a Tokio 2020.

Mayor responsabilidad

El técnico panameño explicó que si Panamá quiere contar con alguna chance de avanzar a las semifinales, debe primero vencer a las ticas en su estreno y luego al equipo de Haití.

“Tenemos dos equipos a los que tenemos que sacarles seis puntos para después ir a la siguiente ronda”, indicó.

“Queremos pasar ese primer obstáculo para luego pensar en México o Canadá”, agregó.

Pero para eso, el estratega mandó un mensaje alto y claro a sus jugadoras pidiendo mayor responsabilidad.

Un aspecto que, regresando a sus primeras rivales de Costa Rica, mencionó que hay que respetar, primero por su condición de país mundialista, además de valorar la calidad de sus jugadoras, su forma de entrenar y el grado de su responsabilidad con su selección.

Eneste punto, lamentó que dos jugadoras se ausentarán al primer día de entrenamiento sin dar explicación alguna.

Una es la experimentada volante Marta Cox y la otra es la defensora Katherine Castillo, ambas del equipo campeón del fútbol femenino Universitario.

“Hoy faltaron dos jugadoras y tendremos que tomar una disposición con esas ausencias”, avisó Kseremeta.

“Este es un tema del país, tenemos una responsabilidad como federación con el Mundial Sub-20 y todo lo que se haga en este año en el fútbol femenino tiene que contar con un nivel de profesionalismo y continuidad y ninguno de los equipos puede bajar esa línea”, aclaró.

“Si la FIFA ha puesto los ojos en Panamá es porque se apunta a un proyecto de desarrollo y todos los que estamos en esto sabemos que tenemos una exigencia”.

El líder del equipo femenino pidió una reunión con la Asociación de Fubolistas de Panamá (Afutpa) para que las jugadoras estén conscientes de sus deberes y derechos con la selección.

También pidió la colaboración de los clubes para que las jugadoras puedan trabajar tiempo completo, teniendo en cuenta que Panamá será sede en este 2020 del Mundial Sub-20 de la FIFA.

“Les pido a la asociación de jugadores para que se reúnan conmigo de inmediato. Hay muchas cosas que tenemos que hablar con ellos. Necesitamos las jugadoras a tiempo completo, ya que este año el que debe quedar bien es Panamá, no ninguna persona en particular, no ningún club”.

Tres escenarios

Y regresando al trabajo de las chicas con miras a su participación en el Preolímpico, el estratega panameño apuntó a tres posibles escenarios en cuanto a la preparación del onceno nacional.

La primera propuesta consiste en viajar a Houston una semana antes del debut de Panamá para poder adecuarse a la sede y posiblemente realizar partidos amistosos ante equipos locales.

La segunda propuesta es buscar que uno equipo venga a Panamá para jugar unos partidos internacionales y el tercer escenario es mudar los entrenamientos a las tierras altas de Chiriquí para buscar una aclimatación parecida al área de Houston, que en estos momentos está en unos 18 grados centígrados.

¿Cuál de las tres posibilidades tomará Panamá? Zseremeta respondió que tenía contemplado reunirse esta semana con la federación para ver cuál iba ser el plan.

En el tema de las jugadoras panameñas que están en el extranjero, se tiene contemplado la participación de la guardameta Yenith Bailey, quien dijo presente en el primer día de trabajo.

Bailey viene de alzarse con el título de campeón en el fútbol paraguayo con el Club Libertad Limpeño y también se destacó con el premio a la portera menos vencida del torneo.

Zseremeta mencionó que existen algunos inconvenientes con algunas jugadoras que están en España con el tema del visado a EU.

Ellas son Lineth Cedeño y Natalia Mills, ambas claves en la parte ofensiva.

También hay que recordar que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadoras para que vayan al Preolímpico, ya que el torneo no cae en las llamadas fechas FIFA.

El técnico adelantó los nombres de Yomira Pinzón, Karla Riley y Rosario Vargas, como jugadoras que están en el extranjero y que podrían estar en la lista final de 20 convocados y que cuentan con el visado.

“Sabemos que tenemos un enemigo que es el tiempo y tenemos 11 días para mejorar nuestro ritmo”.