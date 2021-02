‘La Pantera’ Edwards evita la cirugía y se va por las terapias

UFC

Después de su último combate en el evento UFC APEX en Las Vegas, Nevada, el pasado 5 de febrero, en el cual perdió por decisión ante la brasileña Karol Rosa, la peleadora panameña Joselyne Edwards ha decidido volver a su patria.

“La Pantera”, como se le conoce a la pacoreña de 25 años, comentó a La Prensa que debido a que está lesionada de uno de sus hombros, tendrá que tomar un descanso de al menos un mes, por lo que decidió venir a Panamá para visitar a sus familiares.

“Tengo un ligamento roto y una pequeña ruptura del manguito rotador, según mi doctor. Me dijo que esas lesiones se podían tratar con inyección de cortisona y terapia para evitar la cirugía, pues no me quedo un año sin pelear”, explicó Edwards a este medio.

“Espero hacer las terapias y que cuando regrese a Estados Unidos, mi hombro esté mejor, pues solo están esperando mi recuperación para hacer mi siguiente pelea en UCF”, agregó.

Según la guerrera, la lesión no se dio en su pleito con Rosa, sino que pudo haberse dado en su debut en UFC contra la china Yana Wu, a quien derrotó por decisión en enero de este año.

“En la pelea contra W, sentí un pequeño piquete en el hombro. No sabía qué era y luego, apenas llegué a [Estados Unidos], me avisaron para la pelea contra Rosa, pero no sabía que tenía la lesión en el hombro”, explicó.

De su derrota contra Rosa, la criolla precisó: “Estoy en un deporte muy difícil en donde nadie está invicto. Mi lección es que debo seguir entrenando con mente fría y dándolo todo”.

El récord de Edwards en MMA es 10-2, mientras que en UFC quedó con 1-1.