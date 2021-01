‘La Pantera’ Edwards firma contrato para varios combates en UFC

ARTES MARCIALES

La pacoreña Joselyn Edwards se desplazará mañana desde suelo árabe a Las Vegas, donde se reunirá con su representante para hablar sobre su futuro.

“Firmé contrato el miércoles (6 de enero) en Las Vegas, no puedo decir mucho del mismo aún hasta que regrese a Las Vegas. Solo puedo adelantar que tengo más de dos peleas aún en la UFC”, contó Edwards desde Abu Dhabi.

“La Pantera”, de 25 años de edad, destaca que para este pleito apenas tuvo 10 días para prepararse, ya que venía del parón de fin de año, y solo fue avisada 10 días antes luego que la rival originaria de la asiática, Bethe Correra, no pudiera presentarse.

“Lo que se viene para mí es seguir entrenando. Sé que se viene otra pelea pronto porque acá todos quedaron encantados con mi presentación. Quiero tener la oportunidad de pelear teniendo un campamento completo, ya que en esta pelea solo se me avisó 10 días antes, así que confío en que estaré mejor preparada para las próximas citas”, añadió.

Para terminar, Joselyn no quiso pasar por alto la experiencia que ha sido la UFC desde el día que se le avisó de la pelea. “Desde el día uno han estado pendientes de mi alimentación y de mi salud. Cuentan con un equipo médico de altísimo nivel; sin menospreciar a las otras empresas con las que he peleado, el trato que me han dado y el estar aquí me han dejado sorprendida”.