La remodelada piscina Adán Gordón abre sus puertas

NATACIÓN

La piscina Adán Gordón, ubicada en el corregimiento de Calidonia, abrió ayer las puertas al público.

El proceso de remodelación se inició en 2017 con un costo aproximado de 3 millones de dólares.

Esta pileta tiene una capacidad para 250 fanáticos y mide 50 metros de largo por 25 de ancho, según datos de Pandeportes.

El horario de atención será de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de martes a domingo. El día lunes estará cerrada por limpieza. Mientras que en horarios matutinos y vespertinos de 5:00 a.m. a 6:45 a.m. y de 2:45 p.m. a 7:45 p.m. son los entrenamientos de los clubes de natación.

Cuenta con nuevos vestidores, baños, un moderno tablero para competencia, filtros y máquinas nuevas.

Para utilizar la piscina el usuario debe llevar certificado de buena salud. Dos fotos tamaño carné, copia de cédula (si es menor de edad copia de cédula juvenil).

La remodelación de la piscina dedicada al primer representante de Panamá en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 (Adán Gordón), pasó por un proceso de estudio, diseño y construcción.

Incluso hace unos días, autoridades de Pandeportes inspeccionaron la pileta, y se realizó una exhibición de Waterpolo y de Natación Artística.