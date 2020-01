Las chicas entrenan desde hoy en el Cascarita Tapia

convocatoria

El técnico de la selección femenina de Panamá, Kenneth Zseremeta, citó para hoy a 20 jugadoras a los entrenamientos para el Campeonato Preolímpico de Concacaf, que se desarrollará del 28 de enero al 9 de febrero en Estados Unidos.

Los entrenamientos han sido programados desde hoy hasta el viernes, en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y los sábados de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia

El preseleccionado nacional citado lo conforman las porteras Yenith Bailey (Club Libertad Limpeño/Paraguay), Sasha Fábrega (Tauro FC) y Nadia Ducreux (CSD Concepción/Guatemala).

Las defensas convocadas son Katherine Castillo (CD Universitario), Yerenis De León (CD Universitario), Arleen Hernández (Tauro FC), Maryorie Pérez (Tauro FC), Hilary Jaén (Tauro FC), María Murillo (SD Atlético Nacional), Ana Rodríguez (CAI La Chorrera) y Rebeca Espinosa (s/c).

Las volantes llamadas son María Guevara (CD Universitario), Marta Cox (CD Universitario), Schiandra González (Atlético Chiriquí), Andrea Stanziola (CAI La Chorrera) y Aldrith Quintero (Tauro FC).

Amarelis De Mera (Tauro FC), Susy Cassinova (CD Plaza Amador), Gloria Saénz (SD Atlético Nacional) yKeisilyn Gutiérrez (CD Universitario) estarán en la delantera, detalla un informe de la Federación de Fútbol de Panamá.

En diciembre pasado, Panamá fue confirmada por FIFA como una de las sedes para el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, que se realizará de forma conjunta con Costa Rica en agosto de 2020.

La Copa Mundial reunirá a 16 selecciones que se repartirán en cuatros grupos, dos jugarán en tierras ticas y los otros dos en Panamá.