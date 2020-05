‘Las miradas van a estar puestas en Costa Rica’

FÚTBOL

El futbolista panameño Adolfo Machado no siente temor.

Machado se convertirá hoy, martes, en el primer futbolista panameño en volver a la cancha, luego del parón por la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus, cuando su equipo de la Liga Deportiva Alajuelense visite al Cartaginés en un partido por la liga costarricense.

Costa Rica, con 863 casos confirmados de la Covid-19, es el primer país de la región en darle luz verde al fútbol en tiempos de la pandemia.

¿La razón? Aparte de presentar una de las tasas más bajas de mortalidad en toda América por este virus –con solo 10 fallecidos– y tener un eficiente sistema de salud pública, según el experimentado defensor también influye el comportamiento responsable de las personas, que han acatado las órdenes de las autoridades de mantenerse distanciados.

Los ticos vuelven a tener su fútbol El campeonato de fútbol de Costa Rica retornará a la acción hoy y mañana, bajo estrictas medidas sanitarias. El torneo había sido suspendido hace dos meses por el nuevo coronavirus.

Pero, a diferencia de Europa, donde el primer paso en la vuelta del fútbol fue la realización de pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todos los jugadores, en Costa Rica el tratamiento fue diferente.

Machado detalló que conversó con un doctor y le hicieron varios controles de temperatura antes de poder reanudar el entrenamiento.

En el caso de Panamá —que lidera Centroamérica con 9 mil 606 casos positivos hasta el pasado domingo—, el mundialista en Rusia lamentó durante una entrevista, vía telefónica, desde Costa Rica la conducta de algunos panameños que no acatan las medidas de seguridad.

Temas como la salida del técnico Américo Gallego de la selección de Panamá, la rápida finalización de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y su deseo de jugar hasta los casi 40 años, todos fueron discutidos en este mano a mano con el exjugador del Alianza FC.

¿Cómo ha sido entrenar bajo estas nuevas medidas?

Con estas nuevas medidas que se han implementado no es fácil. Son grupos de 7 jugadores, tenemos que estar distanciados y no tenemos la posibilidad de trabajar como se quiere. Pero bueno, son los sacrificios para lo que todos queríamos, que es volver a las canchas y estar entrenando.

¿Les hicieron pruebas de detección del coronavirus para arrancar entrenamientos?

Así como un test profundo, no. Solo llegamos, el doctor nos entrevistó, nos hizo varias preguntas, nos tomó la temperatura, sacó sus conclusiones y dijo que todos estamos bien.

Tienen programado debutar hoy ante el Cartaginés. ¿Algún temor por regresar a la cancha?

Me siento bien, estamos listos para afrontar el retorno al campeonato, sin temor. Todos los jugadores hemos sido responsables, nos hemos mantenido en casa, hemos acatado las órdenes que nos ha dado el club de no estar en lugares donde haya muchas personas, de no estar en restaurantes, en barberías, el único lugar al que hemos podido ir es a los supermercados, pero siempre siguiendo las reglas.

De jugar hoy, ¿sabe que sería el primer futbolista panameño en retornar a las canchas en estos tiempos del nuevo coronavirus?

Gracias al buen manejo que se ha tenido en Costa Rica, tenemos la oportunidad nuevamente de retomar el torneo y terminarlo.

En una entrevista reciente usted dijo que Panamá hizo caso muy tarde y que posiblemente eso explicaba el alto número de casos de coronavirus. ¿Lo ve así?

Siento que nuestro país no está siguiendo las normas como se debe. Uno ve las noticias y ve las aglomeraciones, con personas no manteniendo la distancia adecuada y ahí podemos ver por qué son tantos casos.

Ha vivido muchos años en Costa Rica. ¿Por qué tanta diferencia en el número de casos con Panamá? ¿Es un tema de salud, educación, cultura?

Siento que acá, pese a que hubo una semana con medidas fuertes, en las que nadie podía salir, que fue la de Semana Santa, no se vio esa desesperación de las personas por salir. En Panamá, a veces pecamos de eso, el gobierno dice que no se puede salir, no queremos ver aglomeraciones y es lo primero que se hace.

Pasando al fútbol, muchas personas estarán pendientes de la liga tica hoy, al ser la primera en regresar en toda América. ¿Están conscientes de esa atención?

Claro, después de la liga de Nicaragua, que terminó hace unas semanas, seremos la única liga que va a estar activa. Las miradas van a estar puestas en el fútbol de Costa Rica y lo hemos estado hablando entre nosotros. Tenemos que dar el ejemplo y seguir las reglas que nos han dado para poder continuar con el torneo.

¿Cómo cree que será esa primera celebración de gol teniendo en cuenta todas esas reglas de distanciamiento?

Antes de que se parara el torneo, ya habíamos jugado un partido y estaba la regla de que no nos podíamos abrazar ni saludar. Entonces, nos saludábamos de codo a codo, de pie a pie y por ahora ese va ser el saludo. Tampoco podemos escupir, otra regla que por el bien de todos tocará seguir.

Sorprendiste a todos, a principio de año, al firmar con el histórico rival del Saprissa, el equipo donde ganaste tres títulos. ¿Cómo ha sido jugar para el Alajuelense?

Me he adaptado muy bien a los compañeros, a la filosofía del técnico. El camerino me ha recibido muy bien, también la afición. Seguimos trabajando y esforzándonos para conseguir el objetivo, que es el campeonato.

Van segundos en el torneo. ¿El objetivo es bajar del liderato a tu exequipo Saprissa?

Más que bajar de la cima al Saprissa, tenemos una deuda con la afición y directivos, que es ganar el título número 30.

Leí hace poco que dijo que quería jugar hasta los 39 años. ¿Eso es verdad?

Me siento físicamente bien, gracias a Dios estoy libre de lesiones y esperemos que podamos seguir así y poder llegar a esa meta de retirarme a los 39 años, pero todo lo dejo en manos de Dios y veremos qué sucede.

En el tema de la selección nacional. ¿Qué piensas de la salida del técnico Américo Gallego?

El profe no tuvo el tiempo para trabajar con nosotros, para implementar lo que quería, y los resultados no le salieron. Pero siento que su salida también tuvo mucho que ver con la pandemia.

¿No te llamó la atención que la LPF fue la primera liga de toda la región en darse por terminada por el virus?

Claro que me llamó la atención. Le dije a mi esposa que cómo era posible que se hayan apresurado a terminar un torneo sin antes hacer un cronograma o presentarle un plan a las autoridades para poder continuar con el campeonato y terminarlo. Ahora hay muchos jugadores que se quedaron sin trabajo, quedaron sin el sustento para llevarlo a sus hogares y eso es muy difícil para el jugador panameño. Ahora hay que esperar hasta septiembre para ver si se puede reiniciar el torneo.

¿Ha podido hablar con algún jugador que la esté pasando mal?

Hablé con un jugador del Alianza, que me dijo algunas cosas, pero más que todo converso con el presidente de la asociación de jugadores. Nosotros, los jugadores que estamos afuera del país, estamos buscando la forma de ayudar a los muchachos, para poder brindarles un sustento y así puedan ayudar a sus familias.

Y en cuanto a ese retiro. ¿Se ve jugando sus últimos partidos con el Alianza en la LPF?

Claro, eso no puede faltar. Después que termine de jugar de forma internacional, tengo que ir al Alianza a retirarme allá, con el equipo que me dio la oportunidad de salir al extranjero.

¿Le podrás dar ese ansiado primer título a los verdolagas?

Primero Dios, esa es la misión. Con tantos años de estar en primera división, ojalá se pudiera dar ese anhelado título que tanto desea la institución.