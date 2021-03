LeBron James encesta a los Medias Rojas de Boston

Grandes Ligas

LeBron James se convirtió en dueño de una parte de los Medias Rojas de Boston.

Una persona que tiene conocimiento de la situación dijo el martes que James --la estrella de los Lakers de Los Ángeles-- y su asociado Maverick Carter ahora son socios del Fenway Sports Group. La persona no reveló el tamaño de la inversión de James y Carter.

El diario The Boston Globe reportó primero la noticia y The New York Times y ESPN también confirmaron que James y Carter se convertirían en socios.

Fenway Sports Group es la empresa madre de los Medias Rojas y el Liverpool FC de la Liga Premier, así como del equipo Roush Fenway Racing de la NASCAR.

El presidente del Fenway Sports Group, Tom Werner, no respondió inmediatamente a una petición para un comentario por correo de The Associated Press. Un portavoz de los Medias Rojas y de FSG declinó hacer un comentario.

Es una relación inusual en un respecto: James ha profesado ser aficionado de los Yankees de Nueva York.